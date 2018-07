Wie Moskau und Ankara bei „anderen Personen“ Neid hervorrufen

Erdogan betonte im Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin beim BRICS-Gipfel in Johannesburg, dass sich die Beziehungen Russlands und der Türkei in allen Richtungen positiv entwickeln und sogar Neid bei anderen hervorrufen würden.

„Andererseits stellen wir aber fest, dass unsere Zusammenarbeit bei anderen Personen Neid hervorruft“, betonte der türkische Staatschef.

Darauf hatte Putin Erdogan an dessen Einladung in ein Restaurant erinnert: Sie würden aber gemeinsam zu Mittag essen, wenn die Türkei russische Fleischproduktion auf ihren Markt kommen lasse, so Putin.