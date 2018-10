Russlands S-300-Lieferung nach Syrien abgeschlossen

Am Dienstag verkündete der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einem Treffen des russischen Sicherheitsrates unter Vorsitz von Russlands Präsident Wladimir Putin den Abschluss der Lieferung.

In Übereinstimmung mit dem Beschluss des Präsidenten haben wir mit einer Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der Luftverteidigungssysteme der Syrischen Arabischen Republik begonnen, die unter anderem auf den Schutz unserer Soldaten abzielen, sagte er.

US-Außenamtssprecherin Heather Nauert warnte wiederum vor einer „ernsthaften Eskalation” in der Region wegen der S-300-Lieferung an Syrien.

Am 17. September war ein russisches Aufklärungsflugzeug des Typs Il-20 bei einem Flug in der Nähe des russischen Luftstützpunktes Hmeimim in Syrien abgeschossen worden. Zur gleichen Zeit attackierten vier israelische Jets F-16 syrische Objekte in Latakia. Laut dem russischen Ministerium benutzten die israelischen Piloten die russische Il-20 als Deckung und setzten sie dem Schlag des syrischen Luftabwehrsystems S-200 aus, welches sie um 22:03 Uhr traf. 15 russische Offiziere kamen dabei ums Leben.