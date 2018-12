„Gelbwesten“-Proteste: Frankreich prüft „russische Spur“

Im Zuge der andauernden Proteste will nun Frankreich wegen einer mutmaßlichen Verwicklung Russlands ermitteln. Das teilte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian mit.

Russland weist indes alle Anschuldigungen zurück. Laut dem Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sind die Proteste eine innere Angelegenheit Frankreichs. Russland mische sich nicht in innere Angelegenheiten anderer Länder ein.

Wie Konstantin Kossatschow, Chef des Auswärtigen Ausschusses des Föderationsrates, sagte, versuche Frankreich, seine Ausrutscher in der Innenpolitik auf Russland abzuwälzen.

Seit drei Wochen protestieren in Frankreich Hunderttausende Menschen in gelben Westen gegen die hohen Spritpreise und die Politik von Präsident Emmanuel Macron.

Es gibt Tote und Verletzte. Die Polizei geht mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. Allein in Paris gab es Berichten zufolge mehr als 1.700 Festnahmen.