Genug Verteidigungsgeld für „Bibi“: Trump macht sich keine Sorgen um Israel

Angesichts des angekündigten und international heftig umstrittenen Abzugs aller amerikanischen Soldaten aus Syrien hat US-Präsident Donald Trump bei seinem überraschenden Truppenbesuch im Irak die Folgen seiner Entscheidung für Israel kommentiert. Das schreibt am Donnerstag die Zeitung „Times of Israel“.

Demzufolge kommentierte Trump vor der Presse die Sorgen, dass Israel nach dem US-Truppenabzug aus Syrien dem Iran im Nachbarland offenbar im Alleingang widerstehen müssen werde.

„Ich sehe es nicht. Ich habe mit Bibi gesprochen“, sagte der US-Präsident laut der Zeitung . Mit „Bibi“ meinte er Israels Premierminister, Benjamin Netanjahu.

„Sie (die Israelis – Anm. d. Red.) leisten eine gute Arbeit bei der eigenen Verteidigung“.

Trump beteuerte, dass Israel „in Ordnung sein“ werde und dass Washington sich gut darum „kümmern“ werde.

„Wir geben Israel aber 4,5 Milliarden Dollar im Jahr. Und wir geben ihnen ehrlich gesagt viel mehr Geld als das, wenn ihr das nachschlagt“.

Laut dem Blatt stellen die USA 3,8 Milliarden Dollar jedes Jahr im Rahmen des Verteidigungsbeihilfepakets, das zwischen der Administration des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und der Regierung Netanjahus beschlossen worden war, zur Verfügung.

Donald Trump hatte vor seinem Besuch im Irak den Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“* in Syrien verkündet. Seinen Worten zufolge war dies der einzige Grund für den Aufenthalt der US-amerikanischen Truppen in diesem Land. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, teilte später mit, die USA hätten mit dem Truppenabzug aus Syrien begonnen. Jedoch bedeute der Sieg über den IS nicht, dass die (US-geführte) Koalition nicht weiter bestehen werde.

