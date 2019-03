Nato-Mitgliedschaft Brasiliens – Neuer US-Köder für Lateinamerika?

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag in einem Gespräch mit seinem brasilianischen Amtskollegen Jair Bolsonaro eine Möglichkeit für den Nato-Beitritt des lateinamerikanischen Landes angedeutet. Welche Ziele Washington damit erreichen will, erläuterte der Experte der Russischen Akademie der Wissenschaften Waldimir Olentschenko im SNA-Radio.

Dass die USA Brasilien als Nato-Mitglied sehen wollen, werfe jede Menge Fragen auf, so Olentschenko.

„Da kommen schon Fragen auf, da die Nato eine euro-atlantische Organisation ist, die als Verteidigungsorganisation dazu gegründet wurde, dass sich die USA und Europa zusammentun. Wenn man ihr einen globalen Charakter verleiht, beeinträchtigt dies natürlich die Kräftebilanz und klingt im Prinzip sehr besorgniserregend. Deshalb müssen wir damit sehr sorgsam umgehen und sollten einer solchen Tendenz keinen freien Raum geben”, so der Experte.

Mit ihrem Vorschlag für Brasilien bemühe sich die US-Führung um den Ausbau ihrer Position in Lateinamerika und bringe auch den Nato-Mechanismus ins Spiel.

Brasiliens neuer Staatschef, der Ex-Militär Jair Bolsonaro, wurde am Dienstag im Weißen Haus in Washington empfangen. Bei der Zusammenkunft mit Trump ging es um bilaterale Kooperation in Sachen Wirtschaft und Wissenschaft sowie in den Beziehungen zu Ländern wie dem Iran und China, Nordkorea und Venezuela.

Trump zeigte sich offen für eine Mitgliedschaft Brasiliens in der Nato und betonte, er ziehe diese Möglichkeit „aktiv” in Erwägung.

„Wir werden das (die Zusammenarbeit – Anm. d. Red.) sehr, sehr gründlich prüfen – sei es mit der Nato oder etwas, was mit der Allianz zu tun hat”, zitierte Reuters den US-Staatschef.

Jair Bolsonaro, oft wegen seiner populistischen Rhetorik als „Trump der Tropen” bezeichnet, trat sein Amt als Brasiliens Präsident am 1. Januar an. Er wurde im Oktober mit gut 55 Prozent der Stimmen gewählt. Seine umstrittenen Äußerungen über Frauen, Afrobrasilianer und Homosexuelle haben zuletzt für Aufsehen in den Medien gesorgt.

