Nato-Dokument verrät Lagerorte US-amerikanischer Atomwaffen in Europa

Hinter dem im April veröffentlichten Dokument mit dem Titel „Eine neue Ära der nuklearen Abschreckung? Modernisierung, Rüstungskontrolle und Alliierte“ steht demnach der kanadische Senator und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung, Joseph Day. Das Dokument wurde kurz nach seiner Veröffentlichung gelöscht. Der belgischen Zeitung „DeMorgen“ soll aber eine Kopie der entsprechenden Textpassage über die Lagerorte zur Verfügung stehen.

Demzufolge stationieren die Vereinigten Staaten im Rahmen der Nato-Kooperation rund 150 Nuklearwaffen, insbesondere B61-Fliegerbomben, an folgenden: Kleine Brogel in Belgien, Büchel in Deutschland , Aviano und Ghedi-Torre in Italien, Volkel in den Niederlanden und Incirlik in der Türkei.

Das Dokument gibt „The Washington Post“ zufolge keine Informationsquelle an. Eine überarbeitete Version sei vorige Woche ohne Angaben über Standorte des Atomarsenals herausgebracht worden, berichtete die Zeitung.

jeg/gs