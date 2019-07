Maduro nennt Stromausfall in Venezuela Folge eines „kriminellen Angriffs“

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat den jüngsten großflächigen Stromausfall in Venezuela als Folge eines „kriminellen Angriffs” auf sein Land bezeichnet.

Er schrieb in einem Twitter-Beitrag am Montag: „Vor dem Hintergrund des neuen kriminellen Angriffs auf die Ruhe und den Frieden der Heimat stehen die Regierung und die Streitkräfte den Staatsbürgern zur Verfügung. Wir werden erneut unseren unbezwingbaren Willen zeigen.”

Ante el nuevo ataque criminal contra la tranquilidad y la Paz de la Patria, el Gobierno Bolivariano y la #FANB se encuentran desplegados atendiendo las necesidades del pueblo. Los hijos e hijas de Bolívar demostraremos una vez más nuestra voluntad inquebrantable. ¡Venceremos! pic.twitter.com/M6SYC0VIEA — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 23. Juli 2019

In einigen Bezirken von Venezuelas Hauptstadt Caracas sowie in 16 Bundesstaaten des Landes ist es am Montag zu einem massiven Stromausfall gekommen. Der Informationsminister Jorge Rodriguez teilte danach mit, es handle sich nach ersten Hinweisen um einen elektromagnetischen Angriff auf das Wasserkraftsystem Guri.

