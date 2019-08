Gibraltar bricht Washingtons Sanktionen-Hasardspiel im Konflikt um iranischen Öltanker ab

In einem am Sonntag auf der offiziellen Webseite erschienen Statement wies die Regierung auf die Unterschiede hin, die beim Sanktionsregime gegen den Iran in der EU und in den Vereinigten Staaten bestehen. Deshalb sei die Regierung „nicht im Stande“, den USA bei der Beschlagnahmung der im Juli festgesetzten und am 15. August freigelassenen „Adrian Darya“ behilflich zu sein.

„Das EU-Sanktionsregime gegen den Iran – das auch in Gibraltar anwendbar ist – ist viel enger, als jenes, das in den Vereinigten Staaten gültig ist“, so die Regierung.

