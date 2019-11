Google probiert sich in Diagnose und… sammelt Krankeninformationen der Amerikaner

Das Projekt trug den Codenamen „Project Nightingale“ (dt. „Projekt Nachtigall“) und wurde in Zusammenarbeit mit dem zweitgrößten Gesundheitssystem der USA, Ascension, gestartet, hieß es in dem Artikel, der am Montag veröffentlicht wurde.

So analysierte Google bei dem Projekt Laborergebnisse, Arztdiagnosen und Aufzeichnungen über Krankenhausaufenthalte aller Patienten und speiste die Informationen in die neue Software, die Änderung bei der Pflege der Patienten vorschlagen kann, ein.

Einige Mitarbeiter der Forschungsabteilung von Google hatten sogar Zugang zur Krankengeschichte mitsamt dem Namen und Geburtsdatum des Patienten. Laut der Zeitung wurden weder Patienten noch Ärzte über diese Datenübergabe in Kenntnis gesetzt.

dg/ae