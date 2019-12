Wohin fließt Syriens Erdöl jetzt? – Assad weiß es

Laut einem Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr dürfen die litauischen Landstreitkräfte die in ihrer Verantwortung befindlichen Nato-Übungen so nennen, wie sie wollen. Dass diese seit 2017 wie eine litauische faschistische bewaffnete Gruppe in den 30er Jahren heißt, scheint keinen zu stören. Eine Karikatur zum Thema.