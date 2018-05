I Ryba i Mjasso (Sowohl Fisch als auch Fleisch)

Unweit von der Kasan-Arena liegt das gemütliche Café I Ryba i Mjasso (dt.: Sowohl Fisch als auch Fleisch). Der Name spricht für sich selbst – aber nicht ganz. Hier wird beispielsweise nicht nur Fluss-, sondern auch Meeresfisch serviert. Auch das Fleisch ist hier nicht ganz gewöhnlich, sondern marmoriert. Außerdem funktioniert das Restaurant als eine Art „gastronomisches Labor“ und Bauernmesse zugleich.

Sie können nicht nur direkt dort essen, sondern auch Gerichte nach Hause bestellen. Außerdem können Sie im Café Lebensmittel kaufen, um sie zu Hause selbst zuzubereiten. Aber die Köche des Restaurants können das wohl besser: Steaks werden hier beispielsweise nach der einmaligen französischen Methode „sous-vide“ (im Vakuum) zubereitet, und der Fisch wird in einer einmaligen Marinade so gebacken, dass er besonders lecker und bekömmlich ist. Jeder Salat wird unmittelbar in der hiesigen Küche zubereitet. Fertiggerichte werden hier nie verwendet.