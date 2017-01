Schlagabtausch im Bundestag - ein letzter "Gruß" von Sigmar Gabriel

Als Sigmar Gabriel an das Mikrophon im Bundestag betrat, wirkte er gelassen und entspannt. Es war fast so, als wäre ihm nach seinem Rücktritt als Parteichef und Wirtschaftsminister eine Last genommen worden. Empfangen wurde Gabriel von den Abgeordneten mit einem anerkennenden Applaus, was er sogleich mit einem Augenzwinkern quittierte:

"Manchmal ist man irritiert, wie viele Leute klatschen, wenn man zurücktritt. Eine gewisse Erlösung ist auch zu spüren… auf beiden Seiten."

Es folgte eine Danksagung an alle Bundestagsabgeordneten, für die nach Meinung Gabriels gute Debattenkultur in den vergangenen Jahren seiner Amtszeit als Minister.

Doch schnell kehrt der Noch-Wirtschaftsminister zurück zum Tagesgeschäft, der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts. Dieser hat den Titel: "Für inklusives Wachstum in Deutschland und Europa". Der ursprüngliche Name wurde dabei geändert, was vor allem die Linke kritisierte. Eigentlich hieß es "Für inklusives Wachstum uns soziale Teilhabe in Deutschland und Europa". Laut Medienberichten war dieser Zusatz allerdings auf Weisung des Bundesfinanzministers gestrichen worden. Dennoch zeichnete Gabriel in seiner knapp 25-minütigen Rede ein überwiegend positives Bild:

"Über 43 Millionen Beschäftigte… so viele, wie noch nie. Eine Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und eine Abnahme prekären Beschäftigung. Steigende Reallöhne, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung und im letzten Jahr die höchste Rentenerhöhung seit 20 Jahren.

Im Kern ist das der Erfolg vieler Millionen Menschen, die ziemlich hart arbeiten in unserem Land, gute Ausbildungen haben, kluge Unternehmerinnen und Unternehmer, Forscher, Ingenieure, Techniker, Facharbeiter, Verkäuferinnen… all die, die das mit erarbeiten."

So Gabriel, der nicht müde wurde, immer wieder die sozialdemokratischen Erfolge der aktuellen Bundesregierung hervorzuheben.

Der Opposition im Bundestag reichte dies bei weitem nicht aus. Direkt nach Sigmar Gabriel trat der Linke-Abgeordnete und Wirtschafsexperte Klaus Ernst an das Mikrophon. Er sieht dringenden Handlungsbedarf und zahlreiche Fehler in der Vergangenheit:

"Viele fühlen sich von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt. Zum Beispiel die 21 Prozent der Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Viele Leiharbeiter und befristete Beschäftigte fühlen sich abgehängt. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wissen, dass die Rente keinesfalls mehr für ein einigermaßen vernünftiges Leben ausreicht. Auch da ist das, was bisher auf den Weg gebracht worden ist, absolut unzureichend… nämlich fast gleich null."

Klaus Ernst machte Sigmar Gabriel ebenfalls auf die zahlreichen Schattenseiten des Wirtschaftswachstums in Deutschland aufmerksam. Der Linke-Abgeordnete zitierte am Rednerpult die Frankfurter Rundschau, in der es heißt, "die Ungleichheit in Deutschland wächst, das Armutsrisiko steigt" — trotz Boom am Arbeitsmarkt. Laut Ernst eine Realität, die Gabriel und die Bundesregierung ausblenden.

© AFP 2016/ John Macdougall Bundestagswahl: Martin Schulz wird Kanzlerkandidat der SPD - Medien

Doch auch der scheidende Wirtschaftsminister scheint zu wissen, nicht allen Menschen in Deutschland geht es gut. In seiner Rede verwies er auf den prekären Niedriglohnsektor, bei dem vieles im Argen liege:

"7,5 Millionen Menschen verdienen weniger als zehn Euro pro Stunde, das sind 1.600 Euro Bruttoverdienst. Da sitzt mir bei einer Familienfeier jemand gegenüber, der arbeitet im Schichtdienst im Aluminiumpresswerk und kriegt 1.300 Euro netto. Ich finde, das sind unanständige Löhne. 18 Prozent der Menschen arbeiten im Niedriglohnsektor, die Menschen fühlen sich zum Teil aus dem Blick der Politik verloren. Und deswegen kommt es auch darauf an, dass wir in diesen Zeiten Verbindlichkeit und Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder fördern. Ludwig Erhardt hat es vor 60 Jahren gesagt, Wohlstand für alle.“

Mit diesem Motto — Reichtum für alle — gab es sogar Applaus seitens der Linke. Vielleicht ein Versuch des SPDlers, eine Brücke zur Opposition zu schlagen. Der Wahlkampf hat ganz offiziell begonnen, beim Thema soziale Gerechtigkeit scheinen Sozialdemokraten und Linke immer wieder Überschneidungen zu finden. Das hat sich auch im Bundestag stellenweise beobachten lassen, wie hier bei Klaus Ernst:

"Herr Wirtschaftsminister, ich hab ganz genau gemerkt, wer wo wann bei Ihnen geklatscht hat. Bei Ihrem Beispiel des Schichtarbeiters, das ich vollkommen richtig finde, hat sich bei Ihrem Koalitionspartner keine Hand gerührt. Und das ist das Problem: Soziale Teilhabe ist offensichtlich in der Regierung umstritten! Wenn die Sozialdemokraten die Idee haben sollten, diese Koalition nach der Wahl fortzusetzen, dann wird alles so bleiben, wie es ist. Und das wäre das Schlimmste für dieses Land, was uns passieren kann."

Denn eine Neuauflage der großen Koalition und eine weitere soziale Spaltung stärkten vor allem den rechten Rand, so Klaus Ernst.

Auch für Sigmar Gabriel ist nach seinen Worten die Spaltung Deutschlands und Europas ein großes Problem. Der künftige Außenminister blickt besorgt auf die Entwicklung Großbritanniens nach dem Brexit, auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, bei denen der rechte Front National bisher hohe Umfragewerte erreicht. Die Demokratiefeindlichkeit sei zurückgekehrt, so Gabriel:

"Nicht nur international, sogar in einer so wohlhabenden und aussichtsreichen Gesellschaft, wie in Deutschland, sind hasserfüllte Töne und sogar der Ruf nach Geschichtsrevisionismus erneut möglich. Aber ich finde, unser Job ist es, sich an die 85 Prozent der Menschen in unserem Land zu wenden, die jeden Tag arbeiten gehen, die abends ihren Kindern eine Geschichte am Bett vorlesen, den nächsten Tag Übungsleiter im Sportverein sind, die zur Feuerwehr gehen, die Flüchtlingsinitiativen machen. Das sind die 85 Prozent in unserem Land, die dieses Land so geschaffen haben. Die repräsentieren Deutschland und nicht die 15 Prozent Schreihälse im Land."

Gabriel lobte daraufhin die Abgeordneten des Bundestages, dass man trotz unterschiedlicher Meinungen und trotz Wahlkampf, keine persönlichen Angriffe zu befürchten habe. Im Gegenteil zu manch einem Gemeindebürgermeister in Deutschland, der wegen rechter und populistischer Hetze gegen ihn und aus Angst vor Angriffen auf seine Familie sein Amt niederlege.

Eine Tendenz, die Klaus Ernst und die Linke auch auf eine falsche Politik zurückführen:

"Wir haben inzwischen die Situation, dass wir eine Partei mit eindeutigen rechtspopulistischen bis faschistischen Teilen haben. Zum Beispiel in Brandenburg, wo sie laut Umfragen mit bis zu 20 Prozent stärker ist, als die SPD. Und inzwischen sitzt sie in zehn Landesparlamenten, Tendenz zunehmend. Selbstverständlich freut es auch uns Linke, dass wir ein ansehnliches Wirtschaftswachstum und eine hohe Beschäftigung haben. Aber mit dem, was Sie bisher gemacht haben, konnten Sie diese so genannten „Abgehängten“ nicht wieder in ein normales demokratisches Spektrum integrieren."

Die Zeichen im Bundestag stehen also auf Wahlkampf. Als Bewerbungsrede für ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis in der nächsten Legislaturperiode war aber weder der Beitrag der Linke, noch das Statement Sigmar Gabriels zu verstehen.

Dieser wird nun als Nachfolger von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier vereidigt. In das oberste Amt im Wirtschaftsministerium folgt dem scheidenden SPD-Chef dann seine Parteikollegin Brigitte Zypries, die bereits im Kabinett von Gerhard Schröder das Amt der Justizministerin bekleidet hatte.

Das Personalkarussell dreht sich also mal wieder weiter. Nach der Bundestagswahl im September werden die Karten dann noch einmal ganz neu gemischt.