Der Fußball bleibt im Regen stehen…

Dass Kleine gegen Große gewinnen, ist im Fußball eher die Ausnahme. Eine dieser seltenen Ausnahmen bilden in dieser Saison die Sportfreunde Lotte. Sie lehrten im DFB-Pokal die Großen das Fürchten. Nacheinander warf der Drittligist aus dem Tecklenburger Land Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München aus dem Wettbewerb.

Jetzt haben die Sportfreunde verloren — allerdings nicht auf dem Platz. Das am Dienstag ausgefallene Viertelfinalspiel gegen Borussia Dortmund wird am 14. März nachgeholt – aber nicht in Lotte. Der Deutsche Fußballbund verlegte das Spiel ins benachbarte Osnabrück. DFB und Borussia Dortmund wollten nichts riskieren. Der Rasen in der Lotter Frimo Arena, der am Dienstag durch einsetzen Schnee und Regen unbespielbar wurde und damit zur Ursache für die Spielabsage, ist über 30 Jahre alt. Das Risiko eines erneuten Ausfalls war den Entscheidern zu groß.

Von einem rationalen Standpunkt aus kann sagen, die Entscheidung ist nachvollziehbar und vernünftig. Aber wenn man ganz ehrlich ist, haben alle Fußballfans verloren.

„Wir sind traurig über die Entscheidung. Den Reiz des DFB-Pokals macht ja gerade aus, dass der Underdog Heimrecht hat. Wir haben uns auf dem heimischen Platz einiges ausgerechnet – schließlich haben wir hier dreimal gewonnen“, sagte uns Alfons Manikowski, Sprecher der Sportfreunde.

Ums Gewinnen geht es aber gar nicht. Der Fußball ist durchprofessionalisiert. Es ist ein Milliarden-Geschäft. In der Champions League spielen immer die drei, vier gleichen Teams um den Titel. In Deutschland beherrscht Bayern München seit Jahren das Geschäft – in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Der Fußball auf der großen Bühne wird immer berechenbarer und vergleichbarer – und damit auch langweiliger.

Klubs wie die Sportfreunde Lotte sind nicht die Ausnahme, sie sind die Regel. Es gibt in Deutschland Tausende vergleichbare Vereine – in jeder Nachbarschaft. Bei denen gehören der Ausfall des Flutlichts, ein durchnässter Rasen oder ein Kurzschluss der Fritteuse und der damit verbundene Verzicht auf Pommes Frites zum Alltag. Diese Vereine finden aber fast nie den Weg ins Rampenlicht. Aber wenn sie es, wie die Sportfreunde Lotte, einmal schaffen, dann fliegen ihnen die Sympathien zu. Weil sie echt sind. Weil erst der Bauer den Trecker aus der Scheune holen muss, um den Luxus-Bus des Champions League Teilnehmers aus dem Schlamm zu ziehen. Weil sie uns mehr berühren als der Nationalspieler, der im Interview immer das Gleiche sagt. Weil sie sind wie wir, weil sie nicht perfekt sind.

Lotte zu Hause in der Frimo Arena gegen Borussia Dortmund – gerne hätten wir uns das Spiel angeschaut. Auch wenn der Große gewinnt. Jetzt haben die Sportfreunde ein Auswärtsspiel. Das Stadion an der Bremer Brücke ist 12 Kilometer von der Frimo Arena entfernt. Es ist ein echtes Fußballstadion mit Tradition. Auch Borussia Dortmund weiß das. Vor sieben Jahren verlor der der BVB hier im DFB-Pokal schon einmal gegen einen Drittligisten – gegen VfL Osnabrück: Auch wenn man das als gutes Omen nimmt: Es fühlt sich nicht richtig an, Lotte hätte in Lotte spielen müssen. Die Sportfreunde hoffen darauf, dass ihre Fans Heimspiel-Atmosphäre das 21.000-Zuschauer-Stadion in Osnabrück zaubern werden.Übrigens: Ob die Platzverhältnisse in Osnabrück wirklich so viel besser sind als in Lotte – abwarten. Nach Sputnik-Informationen herrscht im Stadion derzeit „Land unter“.