"Sozial" begeistert - Die geschickte Taktik der LINKE

Zu einem grenzenlosen Optimismus hat die Linke derzeit jeden Grund. Lachende Gesichter auch jüngst bei der Klausurtagung der Linksfraktion in Dortmund. In Umfragen liegt die Partei bundesweit derzeit stabil zwischen acht und neun Prozent, einige Meinungsforscher sehen sie mittlerweile sogar bei 10,5 Prozent. Während die Grünen als Oppositionspartei immer weiter an Bedeutung verlieren, kann die Linke punkten. Aber warum eigentlich?

Sozial, sozial und nochmals sozial!

Es ist so simpel, wie einleuchtend: Das Thema soziale Gerechtigkeit interessiert die Menschen in Deutschland mehr denn je. Fast vergessen scheinen internationale Krisen in den Köpfen der Bürger. Viel interessanter ist offensichtlich der Blick in die eigene Geldbörse. Und genau dort setzt die Linke an. Klar hat die Partei auch ein umfangreiches außenpolitisches Programm, doch mit einem Austritt aus der NATO können sich dann doch nicht so viele Wähler identifizieren, wie mit der Reichensteuer und einem höheren Mindestlohn.

Doch jetzt kommt Schulz…

Aber war die soziale Gerechtigkeit nicht einmal Kernthema der Sozialdemokratie? Richtig, das war sie. Doch in den schier unendlich scheinenden Jahren der großen Koalition schafften es die Genossen nicht, ihre sozialpolitischen Erfolge richtig zu vermarkten. Und teilweise kassierte die Union unter Bundeskanzlerin Angela Merkel die Lorbeeren für Erfolge der SPD. Die Quittung war ein anhaltendes Umfragetief, enttäuschte Wähler und eine aufstrebende AfD.

Einzig ein Kanzlerkandidat, der bisher nicht an der Bundesregierung der vergangenen Jahre beteiligt war, könnte das Ruder für die SPD noch einmal herumreißen. Und mit welchem Thema ging Martin Schulz in den Wahlkampf? Mit der sozialen Gerechtigkeit. Doch was für die SPD ein wiederentdeckter Trend ist, hat bei der Partei die Linke lange schon System. Ex-Fraktionschef Gregor Gysi warnte schon vor einer Übermacht der Banken, lange vor der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2007. Der ehemalige Parteivorsitzende Oskar Lafontaine hatte sich schon für einen gesetzlichen Mindestlohn ausgesprochen, als Union, SPD und sogar Grüne dies für nicht realisierbar hielten. Das bleibt dem Wähler in Erinnerung.

Wer steht wofür?

Immer wieder merken die Parteien im Wahlkampf, dass man sich mit seinen Kernthemen nicht verzetteln darf. So setzen CDU und CSU vor der Bundestagswahl auf die innere Sicherheit. Damit wollen sie in erster Linie der AfD thematisch das Wasser abgraben. Doch das gelingt nur bedingt, denn wer Abschottung will, der wählt das Original dieser Forderung, also die AfD und nicht die Union. Ähnlich könnte es nun der SPD mit dem Thema soziale Gerechtigkeit gehen. Warum auf den Wandel einer Regierungspartei zur Sozialpartei hoffen, wenn die Linke die soziale Gerechtigkeit – wenn auch sehr drastisch – bereits durchgängig seit Entstehung fordert.

Eine strategisch geschickte Ausrichtung…

Und auch, wenn es den Linken kaum gefallen dürfte, es lässt sich noch eine weitere „Gemeinsamkeit“ mit der AfD erkennen. Natürlich nicht programmatisch, aber strategisch: Die Alternative für Deutschland ist von Frauke Petry bis Björn Höcke ideologisch sehr breit aufgestellt. Konservative Wirtschaftsliberale glauben dort genauso einen Platz zu finden, wie rechte Kräfte und völkische Nationalisten. Ebenso breit gestreut ist die Linke – nur halt am ganz anderen Ende des Parteienspektrums.

Kommt der Politikwechsel?

Auch wenn Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht einen betont gelassenen Umgang miteinander in der Öffentlichkeit pflegen, hinter den Kulissen dürfte es sicherlich den einen oder anderen Diskussionsbedarf zwischen beiden geben. Auf der einen Seite Bartsch, der sich gegenüber einer möglichen Regierungsbeteiligung seiner Partei kompromiss- und gesprächsbereit gibt. Auf der anderen Seite Wagenknecht, die in einer Bundesregierung als Wirtschaftsministerin den großen Konzernen wohl das Fürchten lehren würde. Ein breites Spektrum, in dem sich immer mehr Wähler thematisch angesprochen fühlen.

Wird die gute Laune der Linken also weiter anhalten können? Das kommt sehr darauf an, welche Themen die nächsten Monate den Wahlkampf bestimmen werden. Und nicht zuletzt wird es auch wichtig sein, wie die Partei bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und NRW abschneidet. Große Prozentzahlen rechnet man sich dort zwar nicht aus, aber der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde in zwei westdeutschen Bundesländern wäre ein symbolischer Etappensieg. Das Ziel ist dann ein zweistelliges Ergebnis bei der Bundestagswahl im Herbst. Ob es dann wieder lachende Gesichter geben wird, hängt auch davon ab, ob die Linke weiterhin innere Einigkeit signalisieren kann – nicht nur beim Thema soziale Gerechtigkeit.