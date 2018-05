Nordkorea und USA: Abrüstungsdeal in Gefahr – Russland kann vermitteln

Erst müsst ihr vollständig abrüsten, dann werden wir sehen, was wir euch im Gegenzug anbieten wollen – so lässt sich Washingtons jüngst geäußerte Position im Umgang mit Pjöngjang formulieren. Russland ist hingegen an einer Vermittlerrolle interessiert. Gemeinsam mit Peking und Seoul könnte Moskau eine Lösung im Atomstreit bewirken – ohne die USA.