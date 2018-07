Bierhoff lässt Özil fallen – und das Netz explodiert

DFB-Manager Oliver Bierhoff tritt in einem Interview gegen Nationalspieler Mesut Özil nach. Der deutsche Spielmacher war in der Erdogan-Affäre öffentlich kritisiert und rassistisch angefeindet worden. Jetzt, nach dem WM-Aus, geht Bierhoff auf Distanz zu Özil.

„Wir haben Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft bislang noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen. Das ist uns bei Mesut nicht gelungen. Und insofern hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet“, sagte Bierhoff.

Um es deutlich zu sagen: Die Foto-Aktion der deutschen Nationalspieler Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan war naiv und wurde zu recht kritisiert. Es gab Pfiffe im Stadion gegen die beiden türkischstämmigen Nationalspieler.

Rassismus gegen Spieler blieb unkommentiert

Es gab aber auch rassistische Töne, Özil und Gündogan seien „keine echten Deutschen“. Diese Töne verstummten nie, auch weil die sportliche Führung keine klare Kante zeigte. Allen voran Bierhoff, der Manager der Nationalmannschaft, der nichts unternahm, um die Sache vor der Weltmeisterschaft in Russland aus der Welt zu schaffen. Özil spielte bei seinen WM-Einsätzen unglücklich (wie allerdings die meisten seiner Mitspieler), Gündogan sogar ängstlich.

Ob es richtig gewesen wäre, bei der WM auf die zwei sportlich über jeden Zweifel erhabenen Spieler zu verzichten? Es wäre zumindest konsequent gewesen.

Sich nach dem ebenso blamablen wie historischen WM-Aus hinzustellen und zu sagen: „Man hätte überlegen müssen, sportlich auf Özil zu verzichten“, ist dagegen rückgratlos und feige. Hinter diesem schwammigen „man“ steht die sportliche Leitung, sprich der Bundestrainer und der DFB-Manager. Dieses Duo steht in den Überlegungen, was sich nach der deutschen Blamage in Russland ändern muss, nicht zur Debatte. Vor allem scheinen Löw und Bierhoff sich selbst nicht anzuzweifeln. Möglicherweise, weil der eine den Vertrag des anderen kurz vor dem Turnier ohne jede Not um vier Jahre verlängert hat.

„Rote Karte für Bierhoff“

Beide wollen tiefgreifende Änderungen vornehmen. Warum also nicht den Spieler rausmobben, der aufgrund seiner Körperhaltung oft lustlos wirkt und die Nationalhymne nicht mitsingt? Dass es sich um den Spielmacher der letzten acht Jahre handelt, ist den beiden dabei offenbar egal.

Den deutschen Fans aber nicht. Damit hat Bierhoff nicht gerechnet. Der Manager hatte der Nationalmannschaft dank einer aalglatten Marketing-Strategie jede Kante und jeden Charakter wegpoliert. Jetzt steht der stets lächelnde und über allen Dingen zu schweben scheinende Businessmann im Sturm, den er selbst gesät hat.

Hier fordert ein Twitter-User Rückhalt für Özil:

Vielleicht ist die Lobby von #Bierhoff zu groß, dass ein Offizieller beim DFB auf die Idee kommt ihn zu entlassen, aber wenn die Spieler auch nur ansatzweise eine MANNSCHAFT darstellen, dann stellt sie sich jetzt geschlossen hinter Özil und sorgt dafür, dass Bierhoff gehen muss. — Sebastian (@El_Schock) 5. Juli 2018

​

Hier wird Bierhoffs Stil kritisiert:

Wie falsch man lag, wenn man dachte, dass die spielerische Armut der Tiefpunkt war. Stattdessen kriegen wir einen Teamchef #Bierhoff, der öffentlich auf den Spieler mit dem schlechtesten öffentlichen Standing einprügelt. Muss dieses #zssmn sein, von dem alle reden. — Jeszbort (@Jeszbort) 5. Juli 2018

​

Dieser User findet die Aussagen des DFB-Managers einfach nur …

Im Nachhinein die Schuld auf #Özil zu schieben, um von den eigenen Fehlern abzulenken. Wow. Die gesamte Mannschaft war mental und körperlich miserabel vorbereitet, taktisch völlig unflexibel und lustlos. Aber klar, der ungeliebte Türke war's. Erbärmlich. #Bierhoff — Bildtexter (@Bildtexter) 5. Juli 2018

​

Der Fisch stinkt vom Kopf, findet dieser User:

Der ganze #DFB und ist mitsamt seinen Fans im Fußball der 80er stehen geblieben. Wenn es nicht läuft, ist dann eben doch 'der Türke' Schuld. Dieses 'No-Racism-Gedöns' ist höchstens fürs Image ganz nett. #Bierhoff — Fabian (@fabian_rstm) 5. Juli 2018

​

In anderen Ländern geht der Fußballverband anders mit Rassismus um:

In schweden wird ein migrantischer Spieler rassistisch gemacht, die ganze Mannschaft und der Verband verteidigen ihn. In Deutschland tritt #Bierhoff nach. Dabei müsste man Özil gegen Rassismus verteidigen, auch wenn seine Aktion falsch war. — Jules El-Khatib (@ju_khatib) 5. Juli 2018

​

Recherche ist alles:

Lieber @DFB, ich habe für Euch mal eben die ersten 1450 Tweets zum #Bierhoff —Interview geclustert und Kernaussagen aggregiert:



— Bierhoff Vollidiot

— #Özil Bauernopfer

— Bierhoff charakterlos

— Bierhoff nutzlos

— Bierhoff Marketing-Dilettant

— Bierhoff raus!

Fragen? — Nick Rich (@NickRic00792175) 5. Juli 2018

​

Sehr hypothetisch: Die Was-wäre-wenn-Frage:

Sehr, sehr schwach Herr Bierhoff. #Bierhoff



Sogar noch schwächer als die Leistung der Mannschaft.



Was wäre denn, wenn die Weltmeisterschaft gewonnen worden wäre…?



Hätten Sie dann ein Bild Trikotübergabe mit Erdogan gemacht?



Höchstwahrscheinlich. — Erik (@erik_acar) 5. Juli 2018

​

Rumms!

"So, Jogi und ich sind weiter im Amt, die ganze Kacke laden wir jetzt auf Özil ab, das wird super. Oh, liegt da hinten ein neuer Addidas-Vertrag…" #bierhoff pic.twitter.com/bV3rTiJxHD — Der 4. Offizielle (@lostinnippes) 5. Juli 2018

​

Auch Schiedsrichter sind unterwegs und fordern rot!

Oliver #Bierhoff ist ein ganz schlechter Spielmacher, bekommt hiermit die Rote Karte wegen Nachtretens und muss aufpassen, dass er nicht von den falschen Leuten zum Rechtsaußen umfunktioniert wird. — Florian Reis (@vun_allem_ebbes) 5. Juli 2018

​