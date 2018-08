Kissinger-Bashing: US-Eliten nehmen Kurs auf Bürgerkrieg

Dass ein Staatsmann wie Henry Kissinger – das Urgestein der US-Außenpolitik – in einen Skandal hineingezogen würde, war bis vor kurzem völlig undenkbar. Aber so ist es gekommen. Der Vordenker und Altgardist amerikanischer Weltpolitik wird in den Medien gebasht. Das bedeutet vor allem, dass es schlimm steht um den inneren Frieden in den USA.