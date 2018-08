Nach Treffen mit Putin: Merkel greift nach dem rettenden Kaukasus-„Gashalm“

Kann Europa mit kaspischem Gas als Alternative für russisches Gas rechnen? Eine Woche nach dem Gespräch mit Wladimir Putin reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Südkaukasus. Die Reise wurde bereits vor ihrem Besuch in der Region als historisch bezeichnet. In Georgien war sie vor neun Jahren. In Armenien und Aserbeidschan kein einziges Mal.