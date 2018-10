Amerika verschwendet Milliarden für PR – und loost voll ab

Dass Trump in aller Welt an Vertrauen verliert, überrascht niemanden. Dass aber Amerikas Glanzfassade bröckelt, macht manchen stutzig und sogar zornig. Ein wichtiges Umfrageinstitut aus den USA hat kürzlich sehr ernüchternde Erkenntnisse dazu präsentiert, wie es um das Ansehen der USA in aller Welt bestellt ist.