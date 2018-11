Schwere Waffen, harte Jungs: Was sonst noch los war beim Nato-Manöver in Norwegen

Okay, dass das „Trident Juncture“-Manöver der Nato in Norwegen mit 50.000 Mann, zahllosen Fahrzeugen, hunderten Flugzeugen und vielen Schiffen wirklich gewaltig war, dürften inzwischen alle mitbekommen haben. Sehr viel spannender ist das, was die Öffentlichkeit nicht weiß – und vielleicht auch gar nicht wissen soll.