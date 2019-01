Warum Russland so viel Gold kauft

Russlands Zentralbank hat im vergangenen Jahr eine Rekordmenge Gold erworben – 8,8 Mio. Unzen (rund 274 Tonnen), was um 22 Prozent mehr als 2017 ist. Warum Russland so viel Gold braucht, und warum die Zentralbank Dollar gegen Barren tauscht – das lesen sie in diesem Artikel.