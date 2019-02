Russland: mindestens noch 20 Jahre größter Öl- und Gasexporteur

In den kommenden 20 Jahren wird Russland der größte Öl- und Gasexporteur bleiben – das geht aus einer Prognose des britischen Konzerns BP zu den Perspektiven der Weltwirtschaft hervor. Ob diese Erwartungen gerechtfertigt sind und warum die Möglichkeiten der USA in der Branche von den wichtigsten Marktakteuren abhängen, lesen Sie in diesem Beitrag.