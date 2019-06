Flugverbot: Werden Boeing-Flugzeuge überhaupt noch abheben dürfen?

Wie es dem Flugzeugbauer wirklich geht, erklärt Sputnik in diesem Beitrag

Einziger mutiger Kunde

Boeing ist es in Frankreich doch gelungen, das Gesicht zu wahren: Für seine Maschinen hat sich ein Käufer gefunden, und zwar die britisch-spanische International Airlines Group (IAG), der die Fluggesellschaften British Airways, Aer Lingus und Iberia angehören. Es geht um 200 Flugzeuge, die zwischen 2023 und 2027 geliefert werden sollen.

Auf einem entsprechenden Briefing machte der Chef von Boeing Commercial Airplanes, Kevin McAllister, kein Hehl aus seiner Freude. „Wir freuen uns, dass das IAG-Team die Besonderheiten der 737 MAX eingesehen hat und in die Familie Boeing 737 zurückkehren will“, betonte er.

McAllisters Gefühle sind durchaus nachvollziehbar: Am ersten Tag der Flugmesse hatte seine Firma zum ersten Mal in der Geschichte keinen einzigen Vertrag abgeschlossen. Das blieb von allen führenden Business-Medien nicht unbemerkt, die feststellten, dass Boeing mit totalem Misstrauen seitens der Fluggesellschaften und auch der potenziellen Fluggäste konfrontiert worden sei.

Das Abkommen mit IAG könnte ein Signal dafür sein, dass sich die Situation allmählich verändert. „Wir vertrauen voll und ganz Boeing und erwarten, dass seine Flugzeuge in den nächsten Monaten wieder abheben werden, nachdem die zuständigen Behörden zugestimmt haben“, erklärte seinerseits IAG-Generaldirektor Willie Walsh. Allerdings wollte er kein zum Kauf verpflichtendes Abkommen unterzeichnen, sondern nur ein Absichtsdokument, das sich jederzeit auflösen ließe.

Genau 24 Stunden nach dem IAG-Deal musste Boeing einen neuen herben Dämpfer einstecken: American Airlines kündigte den Kauf von 50 Maschinen Airbus A321XLR an. Und ihren Beispiel werden laut der Fachzeitschrift Business Insider wahrscheinlich auch andere Fluggesellschaften folgen, denn Nachrichten über technische Probleme von Boeing-Flugzeugen tauchen immer wieder auf und werden nahezu erschreckend.

Flügel, Chassis, Flügelflosse

Nach dem Tod von 346 Fluggästen innerhalb eines halben Jahres werden Boeing-Flugzeuge von den Luftfahrtbehörden in aller Welt besonders aufmerksam beobachtet. Und das bringt auch gewisse Ergebnisse: Allein im Juni wurden an Boeing-Maschinen gleich drei Mal Defekte entdeckt. Zunächst informierte der Konzern selbst über einen Defekt der Vorflügel an mehreren Dutzenden Flugzeugen. Ein Lieferant von Zulieferteilen soll 148 defekte Elemente geliefert haben, hieß es in der Mitteilung.

Und ein paar Tage später forderte die US-amerikanische Federal Aviation Administration (FAA) von dem Konzern, die kürzlich entdeckten Defekte von Reifen und Chassis an Dreamliner-Maschinen unverzüglich zu beseitigen. Denn dadurch könnte „die Bremsfunktion des Hauptchassis gestört werden“, wobei das Vorderchassis nicht mehr gelenkt werden könnte. Der Gerechtigkeit halber muss eingeräumt werden, dass die Schuld in beiden Fällen bei Zulieferern liegt, so dass Boeing damit rein formell nichts zu tun hat. Aber die Behörden – und auch die Käufer – müssen angesichts dessen die Qualität der Kontrolle bei Boeing infrage stellen.

Und am Mittwoch berichtete das "Wall Street Journal" über ein neues Problem: Mitte Mai hatte Boeing eine Erneuerung der Software für das MCAS-System (Maneuvering Characteristics Augmentation System) bei dem Modell 737 MAX verkündet, dessen Ausfall als Ursache der beiden Katastrophen im November 2018 in Indonesien und im März 2019 in Äthiopien gilt. Jetzt sollen die Piloten die Möglichkeit bekommen haben, die Automatik völlig auszuschalten, falls sie Zweifel an ihrer korrekten Arbeit haben sollten.

Aber laut "Wall Street Journal" könnte in diesem Fall nur ein starker Pilot die Maschine lenken, weil dafür eben große rein physische Anstrengungen nötig seien.

„Wegen dieses Problems mussten Experten die Sicherheitsbedingungen an Bord der Boeing-Maschinen neu bewerten“, so die Zeitung. Und was noch schlimmer sei: Mit solchem Lenkmechanismus der Flügelflossen seien alle 737-Maschinen (insgesamt mehr als 6000) ausgestattet. Es gehe darum, ob die Behörden jetzt fordern würden, dass das Problem an allen Flugzeugen dieses Modells beseitigt werde, oder nicht. Das würde für Boeing zusätzliche Ausgaben von Dutzenden Milliarden Dollar bedeuten.

Fliegen anhand von Videos

Als Boeing sein „durchbrechendes“ Abkommen mit der IAG bekanntgab, begannen im Verkehrsausschuss des US-Kongresses am selben Tag die Anhörungen zu den beiden Katastrophen in Indonesien und Äthiopien. Von den Beschlüssen der Parlamentarier hängt ab, wann die 737 MAX-Maschinen wieder abheben dürfen (jedenfalls in den USA).

Die Konzernführung besteht darauf, das Problem in den Griff bekommen zu haben, und die Piloten bräuchten sich ihr zufolge nur ein einstündiges Video anzusehen, um zu verstehen, wie sie das 737 MAX-Modell sicher steuern könnten.

Der unabhängige Experte Chesley B. Sullenberger, der wegen seiner Notlandung im Hudson River im Jahr 2009 legendär wurde, zeigte sich allerdings überzeugt, dass alle 737-MAX-Piloten an Flugsimulatoren üben sollten, bevor Flüge dieser Maschinen wiederaufgenommen würden.

Zudem stellte Sullenberger fest, dass das ganze System zur Zertifizierung der Flugtechnik in den USA nicht mehr funktioniere. „Es ist offensichtlich, dass die ursprüngliche MCAS-Version fatale Fehler enthielt und von den zuständigen Behörden nicht hätte zugelassen werden dürfen“, so der Experte.

Der Vorsitzende des Piloten-Gewerkschaftsbundes, Daniel Carey, verwies im Gegenzug darauf, dass die Umschulung aller Piloten, wobei diese auf Flugsimulatoren üben würden, enorme Ausgaben erfordern würde. Denn es handele sich immerhin um 4200 Piloten bei American Airlines und um weitere 9000 Piloten bei Southwest Airlines.

Angesichts dessen plädierte Carey für eine Kompromisslösung: Die Piloten sollten nach der Bekanntschaft mit dem erwähnten Videokurs zugelassen werden, allerdings mit der Verpflichtung, binnen von neun Monaten Übungen an Flugsimulatoren zu absolvieren.

Die endgültige Entscheidung wird die FAA nach Zertifizierungsflügen von 737 MAX-Maschinen mit der erneuerten Software treffen. Diese sollen bereits in der kommenden Woche beginnen.

Werden 737 MAX-Maschinen wieder fliegen dürfen?

Brancheninsider glauben nicht, dass 737 MAX-Flugzeuge bald die Flugerlaubnis bekommen werden. So zeigte sich der „Emirates“-Chef Tim Clark überzeugt, dass dies „mindestens bis Ende dieses Jahres nicht passieren wird“.

Also werden diese Flugzeuge voraussichtlich neun Monate auf der Erde bleiben müssen. Dabei schätzen Experten jeden Monat dieser Pause auf Dutzende Millionen Dollar Verluste. Und diese wird Boeing irgendwann ausgleichen müssen.

„Jede Fluggesellschaft, die wegen des Ausfalls der 737 MAX-Maschinen auf Probleme stößt, wird von Boeing eine Entschädigung verlangen“, ist der Analyst George Ferguson von Bloomberg Intelligence überzeugt. Die Verluste aller Fluggesellschaften der Welt betragen nach seiner Auffassung etwa 100 Millionen Dollar pro Monat.

Andere Branchenkenner sind noch pessimistischer: JP Morgan-Analysten reden von 115 Millionen Dollar und Experten der Beratungsfirma Frost and Sullivan sogar von 170 Millionen Dollar.

Bis dato haben sich etwa 20 Fluggesellschaften entschlossen gezeigt, von Boeing Abfindungen zu verlangen. Die ersten drei waren Ende Mai China Southern, China Eastern und Air China. Bald darauf schlossen sich ihnen Turkish Airlines, FlyDubai, Norwegian Air und Southwest (dieser Fluggesellschaft gehören die meisten Flugzeuge des Typs 737 MAX weltweit) an. Und in der vorigen Woche brachte auch Qatar Airways dieselbe Absicht zum Ausdruck.

Zudem muss der Konzern die Familien der Todesopfer der beiden Katastrophen entschädigen und sich im Sinne der Klagen seiner Aktionäre verantworten, die enorme Gelder wegen des Einsturzes des Aktienkurses verloren haben. Insgesamt handelt es sich um viele Milliarden Dollar.

Experten sind zwar überzeugt, dass die 737 MAX-Flugzeuge irgendwann doch wieder abheben werden – einfach weil es für sie aktuell keinen angemessenen Ersatz gibt: Airbus hat einfach keine Kapazitäten, um die gesamte Nachfrage zu befriedigen.

Aber die Finanzlage des US-Konzerns wird in absehbarer Zeit ziemlich fragil bleiben, und zwar nicht nur wegen der Abfindung aller Seiten, die Verluste tragen mussten. Denn höchstwahrscheinlich werden die Kunden die Probleme des Konzerns ausnutzen, um möglichst große Rabatte zu bekommen.

So sieht das besagte Abkommen mit IAG vor, dass die Flugzeuge zu um 30 Prozent niedrigere Preise zu liefern sind. Der Käufer wird für 200 Maschinen nur 16 Milliarden Dollar zahlen – statt der „üblichen“ 24 Milliarden.

* Die Meinung des Autors muss nicht der der Redaktion entsprechen.