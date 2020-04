COVID-19-verseuchter Flugzeugträger wird zur Medienbombe für das Weiße Haus

Weshalb die US Navy derzeit einen Medien-GAU durchmacht, ist gar nicht so sehr der Ausbruch des Coronavirus an Bord des Flugzeugträgers Theodor Roosevelt. Der Grund ist vielmehr, dass ein einigermaßen beherrschbares Problem als mediale Schlammschlacht entbrannt ist.

Vor Epidemien und Massenerkrankungen ist keine Militärmannschaft sicher. Auch die Coronavirus-Pandemie ist für nahezu alle Länder und ihre Streitkräfte zum Problem geworden. Deshalb ist die Ausbreitung von COVID-19 an Bord der USS Theodor Roosevelt zwar eine ungute Sache, aber an sich taugt sie definitiv nicht zum Skandal.

Die ersten drei Corona-Ansteckungen auf dem amerikanischen Flugzeugträger waren um den 20 März herum festgestellt worden. Zum Ende des Monats waren es schon 70 – und der Träger-Captain Brett Crozier (ein Offizier mit exzellenter Laufbahn) richtete einen vierseitigen Brandbrief an die Navy-Führung mit der Bitte, seine Mannschaft in Friedenszeiten nicht unnötig sterben zu lassen, sondern an Land zu evakuieren.

Den Brief verschickte Crozier über die Köpfe seiner unmittelbaren Vorgesetzten hinweg von einem ungesicherten E-Mail-Server an dutzende Adressaten. Zum Problem ist das Schreiben geworden, als die Medien es in die Hände bekamen: Die „San Francisco Chronicle“ veröffentlichte Auszüge daraus am 31. März mit dem Verweis, ein leitender Offizier an Bord des Kampfschiffs habe die Echtheit des Schreibens bestätigt.

Kommandostrukturen umgehen, Grundsätze der Geheimhaltung missachten und ein Problem nach außen tragen – so etwas kommt bei Militärführungen überhaupt nicht gut an, nirgends auf der Welt: Anfang April ist Brett Crozier als Schiffskommandeur entlassen worden. Die Vorgesetzten hatten ihn nicht beschuldigt, das Schreiben an die Presse weitergereicht zu haben. Doch erst durch Croziers Verhalten, so der Vorwurf, hätten die Medien den Brief überhaupt bekommen können.

Für die Mannschaft des Flugzeugträgers und einen großen Teil der amerikanischen Öffentlichkeit war Crozier da längst zum Helden geworden, der sich für seine Leute eingesetzt habe. Die Seemänner auf der Theodor Roosevelt verabschiedeten sich mit wärmstem Applaus von ihrem! Commander. Und damit hätte die Geschichte enden können, wäre nicht der damalige geschäftsführende Navy-Minister Thomas Modly auf dem Träger gelandet und hätte er nicht vor der Mannschaft gesprochen.

Crozier sei „entweder zu blauäugig oder zu dumm“, sagte er vor versammelter Crew und löste damit einen Sturm der Entrüstung aus – an Bord des Schiffs und in den Führungsgremien der Demokratischen Partei. Fetter hätte das Fettnäpfchen nicht sein können, in das Modly getreten war, zumal der Navy-Minister im Unterschied zum entlassenen Kommandeur kein altgedienter Offizier, sondern ein Geschäftsmann und technokratischer Regierungsbeamter ist. Die Sache wurde zum Riesenskandal, Modly musste sich bei Crozier entschuldigen und reichte vor einer Woche sein Entlassungsgesuch ein.

Währenddessen auf der USS Theodor Roosevelt: 92 Prozent der Mannschaft wurden auf COVID-19 getestet, am 12. April waren 585 von ihnen positiv. Inzwischen ist ein Toter zu beklagen. 3.967 Seeleute wurden an Land in die Quarantäne geschickt (Crozier hatte um 4.000 gebeten). Der Commander hat zwar seine Karriere geopfert, aber das Ziel erreicht. Er ist übrigens auch COVID-19-positiv.

Auch hier hätte man eigentlich einen Punkt setzen können und die Geschichte eines Mannes, der nicht davor scheut, ein rigides System wie die Navy herauszufordern, wäre perfekt. Aber leider nehmen die Vorkommnisse um die Theodor Roosevelt eine andere, gefährlichere und deutlich destruktivere Wendung.

Nichts bestimmt die politische Agenda in den USA derzeit mehr als der Kampf gegen COVID-19. Die Demokraten werfen Donald Trump und seinem Kabinett vor, für die „katastrophalen Folgen“ der Coronavirus-Pandemie in Amerika verantwortlich zu sein: So sagte es der fast schon 100-prozentige Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei Joe Biden.

Seine Partei war es, die sich am lautesten für den Träger-Kapitän Crozier einsetzte und die Navy-Führung im Zuge dessen aller unmenschlichen und unprofessionellen Schandtaten beschuldigte, die man sich vorstellen kann. Die Entlassung Croziers sei eine „nahezu strafrechtlich verfolgbare“ Tat, verlautbarte Biden.

Die Demokraten haben das Thema also für sich gepachtet. Worum es sich dabei handelt, ist jedoch kein typischer Konflikt zwischen der Zivilgesellschaft und dem Militär. Sondern: Es ist ein Versuch, die gesellschaftlich-politische Spaltung, die sich durch die Vereinigten Staaten zieht, in die amerikanischen Streitkräfte hineinzutragen. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in den USA ist kaum zu erwarten, dass solche Versuche in absehbarer Zeit mit saubereren Mitteln erfolgen werden.

* Die Meinung des Autors muss nicht der der Redaktion entsprechen.