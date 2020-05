„Anne Will“ erstmals ohne Corona: „Darf man da mit Milliarden rumwerfen?“

Auf einmal steht da ein Haufen Geld zur Verfügung: Deutschland scheint gut gerüstet zu sein, um die Folgen der Pandemie-Krise zu meistern. Im ARD ging es am Sonntagabend darum, wie die Milliarden am gescheitesten investiert werden sollen, damit am Schluss alle zufrieden sind. Nicht einmal in der kleinen Talk-Runde gab es eine Einigung dazu.

Die eigentliche Sensation des „Anne Will“-Talks am Sonntag: Während der ganzen Sendung ist das Wort „Corona“ kein einziges Mal gefallen. Mit dem Virus scheint nun wohl alles klar zu sein, all die Virologen und Epidemiologen sind kaum noch gefragt und sollen langsam aus den Fernsehstudios zurück in ihre Labore vertrieben werden. Die Stunde der Buchhalter hat geschlagen - und die Stunde der Politiker aller couleur natürlich auch.

„Der Steuerzahler fühlt sich veräppelt“

Immerhin müssen summa summarum bereits 1,25 Billionen Euro irgendwie verteilt werden – eine willkommene Gelegenheit für politische Gesten und Losungen, eine günstige Möglichkeit, sich auf Kosten des Staates „großzügig“ bzw. „sozial bewusst“, aber auch „patriotisch“ zu profilieren. So tat sich bei „Anne Will“ etwa Reiner Holznagel (CDU), Präsident des Bundes der Steuerzahler, hervor. Der Anteil Deutschlands in Höhe von rund 140 Milliarden Euro in dem von Angela Merkel und Emmanuel Macron initiierten 500-Milliarden-Plan zum „Wiederaufbau der EU“ sei viel zu groß. „Die Politik darf sich nicht überholen“, warnte er. Denn am Ende des Tages fühle sich der Steuerzahler „ein bisschen veräppelt, denn er muss es am Ende doch bezahlen“. („Steuerzahler*Innen“, korrigierte ihn die Moderatorin Anne Will genderbewusst.)

Es gebe außerdem Bereiche, wo man einsparen könnte, fügte der Steuerzahler-Häuptling hinzu. In Anwesenheit von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hätte er sich aber seine Sparvorschläge lieber sparen sollen. Denn außer einer Schrumpfung des Bundestages und einer Kürzung der Klimaschutz-Werbekampagne fiel Holznagel nichts ein. Scholz‘ vernichtender Kommentar dazu: Dies seien „kleine Projekte, die gerade mal zehn Millionen bringen“.

1,25 Billionen Euro – das ist natürlich eine stattliche Stange Geld, die leicht berauschen kann. „Darf man da mit Milliarden so rumwerfen, als gäbe es kein Morgen mehr?“ fragte Anne Will. Monika Schnitzer, Mitglied der „fünf Wirtschaftsweisen“, präzisierte: „Es geht nicht darum, wie viel Geld ausgegeben wird – es geht vor allem darum, wofür es ausgegeben wird.“ Wonach sich die beiden Kernpunkte der weiteren Diskussion herauskristallisierten: „Investieren in die Einheit Europas“ und „Nachhaltiges Investieren in die Zukunft“.

„Nicht jedes Mal die Feuerwehr rufen“

Im ersten Punkt sind sich die meisten Diskussionsteilnehmer einig. „Es wird nicht bei uns gut laufen, wenn es bei den anderen schlecht läuft“, lautete das simple Argument von Olaf Scholz. Für Monika Schnitzer ist die europäische Solidarität eine Selbstverständlichkeit. Darüber, wer in der EU ein „Nettozahler“ und wer ein „Nettoempfänger“ sei, spiele keine Rolle. Die Diskussionen darüber hätten der EU „den Brexit eingebracht“, behauptete die Professorin. „Wenn wir es nicht schaffen, dass auch die Staaten, die momentan besonders schlimm betroffen sind, durch die Krise gut durchkommen, dann werden wir immer weiter auseinanderdriften.“ Es sei eben eine Selbstverständlichkeit, dass momentan die Südeuropäer stärker unterstützt müssten, die durch den Wegfall von Tourismus infolge der Pandemie besonders stark gebeutelt seien.

Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock stimmt ihr zu. „Wir sind mit der Eurokrise schon einmal als Europäer am gemeinsamen Abgrund vorbeigeschlittert“, erinnerte sie. „Wir sollten nicht jedes Mal die Feuerwehr rufen, sondern eine richtige Brandmauer bauen.“ Nur einheitlich könne Europa in der entstehenden multipolaren Welt den USA und China die Stirn bieten.

Der einzige in der „Anne Will“-Runde, der diesen Kurs einigermaßen relativiert, ist Carsten Linnemann, stellvertretender CDU/CSU-Fraktionschef und Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, der bei den ganzen großangelegten Finanzmaßnahmen einen „europäischen Mehrwert“ erwartet. Die bewilligten Summen sollten nicht etwa in Rentenkassen in Italien oder Spanien „versickern“. Er sei – genauso wie der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz – gegen eine „Vergemeinschaftung von Schulden“. Von den fünf größten EU-Nettozahler - Österreich, Schweden, Dänemark, die Niederlande und Deutschland – lehnen die ersten vier das „Mercron“-Projekt ab.

Hätte die „Anne Will“-Redaktion einen Vertreter (bzw. eine Vertreterin) der größten Oppositionsfraktion im Bundestag – der AfD – eingeladen, hätte Linnemann wahrscheinlich eine weitere skeptische Stimme hinsichtlich der EU-Solidarität an seine Seite bekommen.

„Armutszeugnis für Deutschland“

Auch bei dem zweiten Punkt – „Nachhaltiges Investieren in die Zukunft“ – wackelte Linnemann ein bisschen, als es konkret um Kaufprämien für Neuautos ging. Genauso wie die anderen sei er zwar dafür, dass die Kaufprämien die Modernisierung der Automobilindustrie fördern. Dies bedeute allerdings nicht, dass die bisherige Kfz-Technologie gleich abgeschrieben werden müsse. „Den Verbrennungsmotor werden wir weiter brauchen“, behauptete der CDU-Politiker. An und für sich klingt das nicht gerade realitätsfremd, als wirtschaftspolitische Losung taugt aber ein solcher Satz nicht mehr.

Viel zeitgemäßer wirkten natürlich die Worte der „wirtschaftsweisen“ Professorin Monika Schnitzer, die für Investitionen in „zukunftsreiche“ Projekte wie Digitalisierung, E-Learning, Green Deal etc. plädierte. Vor allem aber müsste ins Bildungswesen investiert werden, denn solche Investitionen finanzierten sich am Ende des Tages selbst – die besser qualifizierten Menschen würden besser bezahlte Berufe ausüben und damit auch mehr Steuern zahlen. Die heutige Situation in Deutschland bewertete sie als „Armutszeugnis für ein Land, das von seinem Humankapital leben will“.

Das Problem bei Frau Schnitzers Projekt: Die Bildungsausgaben sind nicht gerade das Mittel, das schnell und radikal wirkt. Gerade das ist aber in den Zeiten der globalen Krise am ehesten gefragt.

„Milliarden gegen die Krise – wird das Geld richtig investiert?“ lautete das Thema der „Anne Will“-Sendung. Es soll wohl niemanden wundern, dass eine plausible und universelle Antwort auf diese Frage ausgeblieben ist.

* Die Meinung des Autors muss nicht der der Redaktion entsprechen.