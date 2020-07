Korridor des Krieges: Wieso Moskaus Veto gegen deutsch-belgischen Entwurf Washington so verärgerte

Die russischen Varianten wurden mehrheitlich abgelehnt. Im Ergebnis wurde ein Kompromiss gefunden. Wer letztendlich aus diesem Geschacher als Gewinner hervorging – das lesen Sie in diesem Artikel.

Zeitweilige Maßnahme

Die Diskussion begann am 8. Juli, als Moskau und Peking ihr Veto gegen den Entwurf Deutschlands und Belgiens einlegten, der humanitäre Hilfslieferungen über die Grenzübergänge Bab as-Salam und Bab al-Hawa vorsah.

US-Außenminister Mike Pompeo erklärte sofort, dass Moskau und Peking ihr Vetorecht missbrauchen. Außerdem übte er Kritik an Damaskus. „Assad, Russland und China nehmen den Syrern Lebensmittel und Medikamente weg, was die ohnehin schreckliche Situation vor Ort verschlechtert“, so Pompeo.

Das werde nicht ohne Folgen bleiben, so Pompeo. „Russland und China rechnen vergeblich damit, dass sie davonkommen“, so Pompeo.

„Auf einer einzigen Passierstelle zu beharren ist zynisch, dadurch werden die Interessen der einfachen Menschen einfach übergangen“, sagte ein europäischer Diplomat dem katarischen Sender Al Jazeera.

Moskaus Vertreter bei der UNO, Wassili Nebensja, erklärte ausführlich, warum das russische Außenministerium den deutsch-belgischen Entwurf zurückwies. Er erinnerte daran, dass die grenzübergreifende Hilfe als „außerordentliche zeitweilige Maßnahme konzipiert wurde, die der UN-Sicherheitsrat billigte, um dem vom Konflikt erschütterten Land zu helfen“. „Es ist die Zeit gekommen, diesen Mechanismus allmählich abzubauen, um ihn durch humanitäre Lieferungen zu ersetzen, die gemäß den Prinzipien, die in der Resolution 46/182 der UN-Generalversammlung festgelegt sind, erfolgen sollen“, heißt es auf der Webseite der russischen Vertretung bei den Vereinten Nationen.

Diese Resolution sah vor, dass die humanitäre Hilfe in die Kontrolle des Staates übergehen soll. Das ist logisch: Mit der Wiederherstellung der Macht in Syrien sind diese Sondermaßnahmen nicht mehr aktuell. Nebensja hob zudem hervor, dass Russland einen eigenen Entwurf vorlegte. Demnach soll der Mechanismus der humanitären Hilfe noch für ein halbes Jahr beibehalten werden, die Lieferungen sollen via Bab al-Hawa erfolgen.

Am 9. Juli lehnte der UN-Sicherheitsrat dieses Dokument ab. Am darauffolgenden Tag passierte das Gleiche. Peking und Moskau legten ein Veto gegen die westliche Variante ein, die russische Version wurde nicht unterstützt. Am 12. Juli, beim fünften Versuch, verabschiedete der UN-Sicherheitsrat eine Resolution über die Verlängerung der grenzübergreifenden Lieferungen via Bab al-Hawa für ein Jahr.

Grenze für Waffen sperren

Die Besorgnisse Moskaus, Pekings und Damaskus haben einen einfachen Grund: Einige Länder versorgen über die nördliche Grenze Extremisten, die gegen die syrische Regierung kämpfen.

Der kurdisch-syrische gesellschaftliche Vertreter aus Afrin, Reizan Hedu, betrachtet die Idee der Lieferungen über die von Damaskus nicht kontrollierten Gebiete mit Skepsis. „Meines Erachtens ist die Frage über die Grenzüberquerung für einige Länder so wichtig, weil sie ihren Streitkräften in Form von Einheiten, die die Sicherheit der humanitären Hilfe gewährleisten, eine Legitimität auf internationaler Ebene verleihen wollen.“

„Ich spreche über die türkisch-syrische Grenze, die seit 2011 für Extremisten offen ist, über diese Grenze fließen Waffen und Munition“, so Hedu. Ihm zufolge sollten jene, die tatsächlich die Lage des syrischen Volkes erleichtern wollen, alle Terroristen beseitigen und die Grenze für Waffen sperren, um jeden Syrer nach Hause zu bringen und den innenpolitischen Dialog aufrechtzuerhalten.

Anfang Juli berichtete RIA Novosti, dass Flüchtlinge aus verschiedenen Provinzen Syriens, die sich in Lagern im Norden des Landes befinden, an Hunger leiden. Beim Gespräch mit einem RIA-Novosti-Korrespondenten sagten sie, dass oppositionelle Extremisten sie von den Trinkwasserquellen abgeschnitten hätten und keine humanitären Hilfslieferungen passieren lassen würden. Die eintreffenden Lebensmittel würden von Bewaffneten zu völlig überhöhten Preisen verkauft.

„Millionen Syrer sind tatsächlich in Not“, sagt Journalist Abbas Dschuma. „Moskau ist äußerst daran interessiert, dabei zu helfen, den Krieg zu stoppen. Denn Russland kämpft nicht gegen den Rauch, sondern gegen das Feuer. Wie kann der Krieg gestoppt werden, wenn die Extremisten mit Waffen und Geld versorgt werden?“

Ihm zufolge wird die Opposition über die Grenzübergänge versorgt, deren Schließung Moskau beharrlich fordert. „Das Funktionieren der von Damaskus nicht kontrollierten Passierstellen wird von Kräften unterstützt, die nicht an der Stabilisierung der Situation in Syrien interessiert sind“, so Dschuma.

„Russland will das Feuer des Krieges im Nahen Osten löschen“, so der Experte. Deswegen sei es wichtig, jenen die Basis wegzunehmen, die den Konflikt verschärfen.

Zwei Argumente

Der russische Orientalist Konstantin Trujewzew betont, dass es sich um humanitäre Korridore in der Zone der Kampfhandlungen handelt. „Wenn es den Wunsch gibt, Syrien zu helfen, kann das direkt gemacht werden, ein bedeutender Teil der Grenze wird bereits vom Staat und nicht von Terroristen und Militärs anderer Länder kontrolliert. Es stellt sich die Frage: Wer wird unterstützt – die Bevölkerung oder irgendwelche bewaffnete Gruppen?“, so der Experte.

Die Extremisten fingen die humanitären Frachten häufig ab und verteilten sie unter ihren Mitstreitern bzw. verkauften sie an die Einheimischen zu immens hohen Preisen. „Die westlichen Kollegen behaupten, dass das Regime in Syrien korrupt sei, Damaskus dürfe nicht getraut werden. Niemand verneint, dass Missbrauch überall möglich ist, doch im Ganzen, wenn die Hilfe über staatlich kontrollierte Kanäle, im Beisein unserer Militärpolizei verteilt wird, ist die Transparenz höher. Die Transparenz ist auch im Gebiet der gemeinsamen russisch-türkischen Patrouillen recht hoch. Worüber kann man mit der sogenannten Opposition sprechen, wenn dort mehrere Gruppierungen sich darum streiten, wer sich mit Plünderungen befassen wird?“, so der Experte.

Der stellvertretende Direktor des Zentrums für komplexe europäische und internationale Studien der Higher School of Economics, Dmitri Suslow, erinnert daran, dass „der Syrien-Krieg mit Unterstützung aus dem Ausland begonnen und geführt wurde und einen grenzübergreifenden Charakter hatte“.

„Russland hat zwei wichtigste Argumente. Das politische Argument – humanitäre Hilfe ohne Kontrolle von Damaskus untergräbt die Legitimität der syrischen Regierung. Viele westliche Länder erkennen Assad nicht an, obwohl er die Kontrolle über 90 Prozent des Landes zurückgewonnen hat. Doch Moskau ist daran interessiert, dass man mit ihm arbeitet.“

"Über diese Korridore gehen viele Güter an die Extremisten, besonders in der Provinz Idlib, dort agiert die Gruppierung Hayat Tahrir asch-Scham*", so der Experte. Das zweite, pragmatische Argument bestehe darin, dass Russland das alles stoppen möchte.

Der fünfte Entwurf der Resolution sei ein Kompromiss, bei dem die Position Russlands und Chinas großen Niederschlag gefunden habe, so der Experte. Moskau und Peking gewannen bei der wichtigsten Frage – es bleibt nur ein Übergang, nicht zwei. Doch im Dokument gibt es kein Zusammenwirken mit Damaskus; die einseitigen Sanktionen gegen Syrien wurden nicht aufgehoben. Im Ganzen setzte der Sicherheitsrat die realistischste Variante für alle Seiten um.

*Die Organisation ist als terroristische Organisation eingestuft und laut Verordnung des russischen Obersten Gerichts in Russland verboten

