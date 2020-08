Merkel spielt, Biden stirbt, Dame hustet – Unterhaltsames bei „Maischberger“

Für ihre jüngste Sendung am Mittwochabend hat Sandra Maischberger, im Unterschied zur vorangegangenen Sendung, keinen Superstar wie Olaf Scholz parat gehabt. Dafür aber jede Menge aktuelle Themen, die sie alle in ihren Talk reinzustecken versuchte. Das Ergebnis wirkte wie eine TV-Ausgabe von „Echo der Frau“.

Angefangen hat man mit der Entwicklung in Belarus. Journalistin und Buchautorin Amelie Fried, eine der eingeladenen „Expertinnen“, charakterisierte die momentan schärfste Krise in Europa als „typischen Fall eines alten weißen Mannes, der nicht begriffen hat, dass seine Zeit vorbei ist“. Von einer langjährigen „Für Sie“-Kolumnistin war eine tiefer greifende Analyse des Showdowns in Minsk wohl nicht zu erwarten. Bleibt die Frage, warum diese rassistisch-sexistische Floskel in der neoliberalen und ach so toleranten europäischen Welt nicht verpönt ist. Das aber nur nebenbei gemerkt.

Golineh Atai, bis vor Kurzem ARD-Korrespondentin in Moskau, erzählte von ihrem „mulmigen Gefühl“ im Zusammenhang mit den Ereignissen in Belarus. Zitat:

„Es gibt unbestätigte Berichte, die ich noch nicht verifizieren kann, wonach auch russisches Sicherheitspersonal in Richtung Belarus aufgebrochen sei.“

Ist ein Polit-Talk im Ersten wirklich dazu geeignet, unbestätigte Gerüchte zu verbreiten?

Nikolaus Blome, bis Herbst 2019 „Bild“-Vize-Chef, äußerte seine „Bild“-hafte Sicht auf die Geschehnisse:

„Die EU kann sich in diesem Kampf nicht Position beziehen, ohne sich gegen Russland zu stellen.“

Und das war es schon: Innerhalb von knapp zehn Minuten hat man Belarus „abgehakt“.

„Mit Inbrunst und absichtlich angehustet“

Beim zweiten Thema – natürlich Corona – gab wieder Amelie Fried den Ton an mit ihrem Erlebnis im Flugzeug. Eine junge Passagierin, die auf Frieds Drängen von der Flugbegleitung in eine hintere Reihe versetzt worden war, weil sie die Maskenpflicht verweigerte, habe wenige Minuten später Frieds Ehemann, der mit der Journaistin mitflog, „mit Inbrunst und absichtlich“ angehustet. „Begreift man sich dabei etwa als eine Rebellin?“, lautete die rhetorische Frage der knapp 62-jährigen (dass ihr Ehemann ebenfalls ein „alter weißer Mann“ ist, hat sie in dem Fall allerdings nicht erwähnt – wäre aber am Platze gewesen, weil er immerhin zur „Corona-Risikogruppe“ gehören dürfte).

Die Flugzeug-Anekdote diente als Einleitung zum längeren Doppel-Interview mit dem Virologen Alexander Kekulé und Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans, hauptsächlich zum Thema „Karneval in den Zeiten von Corona“. Im gelobten Saarland gibt es nämlich kein Bußgeld für Schutzmasken-Verweigerer. „Ich bin auch gegen ein Bußgeld-Katalog“, so der junge CDU-Politiker, denn „solche Maßnahmen brauchen Akzeptanz“. Insofern wäre Hans gegen ein Total-Verbot von Karneval-Veranstaltungen, sieht aber ein, dass sie diesmal nicht in der gewohnten Art und Weise stattfinden würden. Gewisse „hybride Karneval-Formen“ könnte er sich jedoch durchaus vorstellen. Denn „einen Karneval kann man ja nicht verbieten.“

Merkel „spielt“ mit Kandidaten

Von der kurz erwähnten Coronatest-Panne in Bayern, die Golineh Atai den Anlass gab, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder „Effekt-Hascherei“ vorzuwerfen, die sich nun am – vorerst latenten – CSU-Kanzlerkandidaten räche, ging die Diskussionsrunde zum Besuch von Kanzlerin Merkel beim nicht gerade latenten Kanzlerkandidaten Armin Laschet über. Dazu wurde ein kurzes Video mit Merkels lobendem Zitat über Laschet eingeblendet: „Wie Sie das größte Bundesland der Bundesrepublik regieren, in einer Koalition CDU-FDP, die effizient arbeitet, die nicht durch besonders große Streitereien auffällt, dann ist das zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat.“ Blome meinte dazu, dass die Kanzlerin mit den möglichen Kandidaten „spielt“:

„Es macht ihr Spaß, gefragt zu werden, wen sie jetzt gerne hätte, wen sie bevorzugt, wen sie besser findet, und sie tanzt da drum rum und hat Spaß dabei.“

Ein Narzisst gegen einen Demenz-Kranken

Die nahenden Präsidentschaftswahlen in den USA mussten von Maischberger natürlich auch abgedeckt werden. Dies bot Amelie Fried wiederum die Gelegenheit, über die Anfälligkeit von „alten weißen Männern“ zu sinnieren – immerhin ist Joe Biden mit 78 Jahren auf dem Buckel wesentlich älter als Lukaschenko. Im Fall Biden gebrauchte die Dame jedoch nicht die Floskel mit dem „alten und weißen“ – nein, sie lobte seinen „Mut“, den er angeblich mit der Ernennung von Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin aufbringen musste. „Das amerikanische Volk weiß: Wenn es Biden wählt, dann wählt es ihn für maximal eine Amtszeit, vielleicht sogar für weniger. Er ist in einem Alter, wo alles passieren kann. Insofern wählen die Amerikaner faktisch eine Präsidentin Kamala Harris.“ Ansonsten sei von dieser Wahl „zwischen einem durchgeknallten Narzissten“ und einem „sich nahezu an Demenz befindlichen“ Gegenkandidaten kaum etwas Positives zu erwarten.

Für Blome seien die bevorstehenden Wahlen in den USA ebenfalls ein „Armutszeugnis für das Land“. Nach seiner Ansicht würden die Biden-Wähler mehrheitlich nicht für ihn, sondern „gegen Trump“ stimmen. Damit war auch diese Analyse zu Ende.

„Menschen lieben Verbote“

Den Abschluss bildete ein längeres Interview mit dem Philosophen Richard David Precht, einem zwar ebenfalls weißen, aber nicht gerade alten Mann, der behauptete, dass der jetzige Klimawandel eine viel größere Gefahr darstelle als die Corona-Pandemie. Damit es nicht schon in 20-30 Jahren zu einem Weltuntergang kommt, müsse sich die Menschheit möglichst schnell und radikal umstellen und auf einiges verzichten. „Menschen lieben Verbote“, so der langhaarige Bestsellerautor, und die Deutschen hätten dies jetzt durch das weitgehend gewissenhafte Befolgen der Corona-Restriktionen überzeugend an den Tag gelegt, weil sie von der Nützlichkeit der Verbote überzeugt wurden: „Die Menschen fühlten sich aufgehoben, sie spürten, der Staat kümmerte sich um sie.“

Genauso wie die Bevölkerung das Rauchverbot in den Restaurants akzeptiert hätte, woran am Anfang kaum jemand glauben konnte, würden die Deutschen ein Tempolimit auf Autobahnen oder eine Vertreibung von SUVs aus Innenstädten akzeptieren – vorerst habe aber die Politik zu viel Angst vor der Autoindustrie, um dies durchzusetzen.

Kurz zusammenfassend: Der „Maischberger“-Talk am Mittwochabend scheint Kurs auf Infotainment vom Niveau eines Frauenmagazins eingeschlagen zu haben. Mag sein, dass dies auch mehr Einschaltquoten bringen wird – bekanntlich werden ja Frauenzeitschriften recht gut verkauft. Die Anekdote mit dem angehusteten alten, weißen Mann war jedenfalls durchaus unterhaltsam.

