Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs umdeuten: Liechtenstein dafür, Tschechien dazu nicht bereit

Liechtenstein hat sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit einer Klage gegen Tschechien gewandt und verlangt von diesem Land, dass es ihm Gebiete zurückgibt, die es nach dem Zweiten Weltkrieg konfisziert hatte.

Es geht um mehr als 2000 Quadratkilometer, die der Liechtensteiner Fürstenfamilie gehören und etwa zehn Mal größer als das Territorium dieses Landes sind. Aber noch wichtiger ist, dass in diesem Gebiet einmalige Objekte liegen, darunter die Residenz Valtice und das neugotische Schloss Lednice mit der größten Parkanlage in ganz Europa (die beiden Objekte stehen auf der UNESCO-Liste des Kulturerbes).

Um diesen Gebietsstreit zwischen den zwei Ländern nachzuvollziehen, die nicht einmal eine gemeinsame Grenze haben, muss man etwas über die Geschichte wissen. Liechtenstein ist eine alte und reiche aristokratische Familie. Jahrhundertelang erstreckten sich ihre Besitztümer weit außerhalb des jetzigen Territoriums des Fürstentums, unter anderem in Österreich und Mähren (heute Tschechien). Eine der architektonischen „Perlen“ Wiens, der Gartenpalast Liechtenstein, gehört beispielsweise immer noch der Familie.

Im 20. Jahrhundert zeigten sich die Fürsten als hochbegabte Politiker. Erstens konnten sie die Unabhängigkeit ihres Landes verteidigen, zweitens Liechtenstein vor militärpolitischen und sozialwirtschaftlichen Erschütterungen schützen und drittens die Kontrolle über das Land in ihren Händen behalten (erst in den 1990er Jahren kam es im Fürstentum zu Kontroversen zwischen monarchischen und demokratischen Prozessen).

Zu einem der größten Erfolge von Franz Josef II. wurde, dass Liechtenstein vom Dritten Reich nie besetzt wurde. Im Allgemeinen lässt sich sein Vorgehen während des Zweiten Weltkriegs mit der Formel bezeichnen: „Auf zwei Stühlen auf einmal sitzen“. Einerseits gab bzw. gibt es etliche Beispiele dafür, dass der Fürst die Anti-Hitler-Kräfte unterstützte (beispielsweise erkannte Liechtenstein – anders als die Schweiz – nie das nazistische Protektorat Böhmen und Mähren an und spendete Finanzmittel für den geflüchteten tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Benes). Andererseits werden die Fürsten oft dafür kritisiert, dass sie das Eigentum der Juden, die den Holocaust nicht überlebten, massenhaft kauften.

Egal wie, aber die tschechoslowakischen Behörden warfen Liechtenstein Kollaboration mit den Nazis vor und nahmen dem Land im Sinne der sogenannten „Benes-Dekrete“ sein Eigentum weg – die erwähnten Gebiete und Residenzen, die jetzt zum Stein des Anstoßes zwischen beiden Ländern wurden.

Liechtenstein erkannte nie die Legitimität des damaligen Vorgehens Prags an. Die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Fürstentum und Tschechien (als Nachfolgeland der Tschechoslowakei) wurden erst 2009 aufgenommen, und der Gebietsstreit belastet die gegenseitigen Beziehungen immer noch.

Und nun ist es zum neuen Schritt gekommen: zur Klage vor dem EGMR.

Die offizielle Rhetorik deutet an, dass Tschechiens größte Hoffnung damit verbunden ist, dass sich der EGMR generell nicht mit Fragen befasst, die vor der Verabschiedung der Menschenrechtskonvention entstanden sind. Allerdings gibt es viele zusätzliche Umstände, die für Prag ungünstig sind.

Die wahre Einflusskraft Liechtensteins ist eigentlich viel größer als man von einem so kleinen Land erwarten könnte. So wagte Vaduz vor etwa zehn Jahren einen Streit mit Deutschland, als Berlin Informationen veröffentlichte, wie reiche Bundesbürger dank einer Liechtensteiner Bank Steuern hinterzogen hatten. Auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist kennzeichnend: Selbst in der damaligen Situation fand das Fürstentum Instrumente und Argumente, wegen der die Nazis auf die Besetzung Liechtensteins verzichteten.

Also kann man nicht ganz sicher sein, dass Liechtenstein auch diesmal keinen Weg findet, sein Ziel zu erreichen. Denn das Land hat die wichtigste Ressource – Zeit: Die Fürstenfamilie kann im Grunde so lange auf die Rückgabe ihres Eigentums warten, wie das nötig ist. Zumal Tschechien ihr jetzt in die Hände spielt.

Denn die Tschechen sollten die Wahrheit scharf ins Auge fassen: Der Hauptgrund, warum es ihnen 1946 gelang, der mächtigen Fürstenfamilie einen Teil ihres Territoriums wegzunehmen, war, dass die Tschechoslowakei damals in der sowjetischen Besatzungszone lag. Denn wenn Prag im westlichen Einflussraum gelegen hätte, hätte es dieses Ziel nie erreichen können – und die Vorwürfe, die Liechtensteins seien Hitlers Kollaborateure gewesen, wären untauglich geblieben. Zumal das aus rechtlicher Sicht eine sehr heikle Frage war. Unter anderem lautete ein Gerichtsbeschluss, Franz Josef II. hätte sich als Staatsbürger des Nazi-Deutschlands anerkannt, was aber „eine grobe Entstellung von historischen Fakten“ war.

Der Streit zwischen Vaduz und Prag erinnert an die alte und allgemein bekannte Wahrheit: Von den Ergebnissen des Zweiten Weltkriegs haben vor allem die osteuropäischen Länder profitiert, und zwar dank der Sowjetunion.

Aber ihre aktuelle Politik – von offiziellen Erklärungen bis zu konkreten Handlungen (Abriss von Denkmälern usw.) – ist auf die Anprangerung der „kommunistischen Okkupation“ ausgerichtet, wobei sie mehr als jemand sonst auf einer Umdeutung der Kriegsergebnisse bestehen. Mehr noch: Sie haben schon wesentliche Fortschritte auf diesem Weg gemacht, und der seit 75 Jahren bestehende Status quo wird immer öfter infrage gestellt.

Aber die Osteuropäer wollen nicht begreifen, dass sie dadurch den Ast absägen, auf dem sie selbst sitzen.

Ob es ihnen jemals gelingen wird, von Russland abgefunden zu werden, ist eine große Frage. Aber dass ihre westlichen Partner von ihnen selbst verlangen, ein Beispiel dieser Art zu zeigen, ist viel wahrscheinlicher. Und anfangen könnten sie nicht mit der Verschiebung von Staatsgrenzen (das wäre immerhin viel zu umständlich), sondern mit der Rückgabe des einst enteigneten privaten Eigentums.

Und die Rückgabe der vor gut 70 Jahren konfiszierten Besitztümer der Liechtenstein-Familie wäre ein hervorragendes Beispiel auf diesem Weg. Die Tschechen sollten sich auf etwas gefasst machen.

