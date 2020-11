Biden-Kabinett – Null Interesse am einseitig Offenen Himmel?

Vertrauen stärken durch Kontrolle war der erklärte, aber nicht der einzige Zweck der Vereinbarung, auf dessen Grundlage allein 2019 mehr als 1500 Beobachtungsflüge stattfanden. Der Vertrag über den Offenen Himmel bot auch Gelegenheit für politische Signale und Machtdemonstration. Mit dem Ausbruch des Donbass-Konflikts beispielsweise führten die Vereinigten Staaten Kontrollflüge über dem Osten der Ukraine durch, um Unterstützung für Kiew zu bekunden.

35 Teilnehmerstaaten waren durch den Vertrag über den Offenen Himmel seit 2002 zu gegenseitigen Kontrollflügen berechtigt. Mit unbewaffneten Flugzeugen, vorher inspizierten Aufnahmegeräten und einem Vertreter des Landes an Bord, dessen Territorium zu überfliegen war. Die gewonnenen Daten standen allen zur Verfügung.

Dann warf das Weiße Haus der russischen Führung vor, Inspektionsflüge über bestimmten Gebieten (Südossetien, Abchasien, Tschetschenien und Kaliningrad) einzuschränken. „Im Gegenzug“ sperrten die Amerikaner ihren Himmel über Alaska und einigen Pazifikinseln. Jetzt, nach Ablauf der sechsmonatigen Frist, der endgültige Ausstieg.

Der Kreml bekennt sich weiterhin zu dem Vertrag als einem „Faktor gegenseitigen Vertrauens“. Der Ausstieg der Vereinigten Staaten mache das Abkommen „nicht überlebensfähig“, erklärte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten.

Moskau werde sich dennoch weiterhin an die Vertragsbestimmungen halten – unter einigen Voraussetzungen, wie das russische Außenministerium betonte. Wenn, erstens, die Staaten Europas zusichern, die Daten ihrer Kontrollflüge den Vereinigten Staaten nicht zur Verfügung zu stellen. Und wenn, zweitens, russische Flugzeuge amerikanische Einrichtungen auf europäischem Boden inspizieren dürften. Bisher hat Moskau jedoch noch keinerlei Zusagen.

Dass die Amerikaner von ihren Verbündeten verlangen, sich auf Vereinbarungen einzulassen, die sie verpflichten würden, Daten von Kontrollflügen über Russland an die USA weiterzugeben, ist indessen „kein Geheimnis“, äußerte Konstantin Gawrilow, russischer Unterhändler in Sachen Rüstungskontrolle in Wien. „Das ist nicht bloß ein Verstoß gegen den Vertrag über den Offenen Himmel. Das sind vielmehr unsaubere Spiele auf dem Boden eines Vertrages, der zu einem abermaligen Opfer der Washingtoner Strategie für eine planmäßige Entsorgung der Glieder der internationalen Rüstungskontrollarchitektur geworden ist.“

Oder vulgo: „Das ist Wahnsinn“

Der Ausstieg der USA aus dem Abkommen beunruhigt in erster Linie die amerikanischen Verbündeten in Europa. „Wir sehen, dass es in den letzten Jahren auf der Seite Russlands in der Tat Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Vertrages gab. Aus unserer Sicht rechtfertigt dies aber keine Kündigung", erklärte Außenminister Heiko Maas. Das Ressort seines französischen Amtskollegen stellte fest, die USA hätten keinerlei Beweise dafür erbracht, dass Moskau gegen den Vertrag verstoßen habe. Der Vertrag über den Offenen Himmel bleibe „funktionsfähig und nützlich“, betonten weitere EU-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung, darunter Italien, Spanien, die Niederlande, Belgien, Tschechien, Schweden und Finnland.

Selbst in den USA ist Uneinigkeit bezüglich des Vertrages nicht zu überhören.

„Präsident Trump hat das Gesetz auf dreiste Weise missachtet und hat einseitig den politisch motivierten Ausstieg vollzogen, nachdem er die Wahlen verloren hatte“, sagte der Abgeordnete Robert Menendez vom Ausschuss für Auswärtiges im Senat. „Das ist Wahnsinn“ – so kommentiert der ehemalige Air-Force-General und CIA-Direktor Michael Hayden den Ausstieg.

Ohnehin hatte die ganze Welt in den letzten vier Jahren die Gelegenheit zu erkennen, dass Präsident Trump kein Interesse an Rüstungskontrolle hat. 2018 erklärte das amerikanische Staatsoberhaupt den Ausstieg aus dem iranischen Atomabkommen – unter dem Vorwand, Teheran halte sich nicht daran. Ein Jahr später folgte der Ausstieg aus dem INF-Vertrag von Reagan und Gorbatschow.

2020 berichteten Mitarbeiter der US-Regierung, man spreche im Weißen Haus über die Möglichkeit, Kernwaffen erstmals seit 1992 wieder zu testen. Dies würde ein für die Atommächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich geltendes Moratorium missachten.

Weiterhin offen ist die Zukunft des New START-Vertrages. Die zweite Verhandlungsrunde dazu ging im September zu Ende. Die USA haben Russland mehrere Zusatzbedingungen gestellt – darunter eine unerfüllbare: Die Beteiligung Chinas an der Abrüstungsvereinbarung. Im Februar läuft dieser Vertrag aus, sofern er von den USA nicht verlängert wird. Aber die Aussicht auf eine Verlängerung schätzen die meisten Experten als sehr gering ein.

Der Vertrag über den Offenen Himmel fällt offenbar als letzter Donald Trump zum Opfer. Joe Biden ist zwar offiziell noch nicht im Amt, aber Experten raten ihm bereits, über eine Rückkehr in den Vertrag nachzudenken – auch wenn es dazu wahrscheinlich nicht komme, sagt der Politologe Dmitri Susslow vom Zentrum für europäische und internationale Studien an der Moskauer Hochschule HSE:

„In den USA hat sich im Verlauf von Jahrzehnten die Haltung herauskristallisiert, dass man keinem Vertrag zur Rüstungskontrolle beitritt, den man vorher verlassen hatte. Außerdem haben die USA Russland seit Jahren schon Vertragsverletzungen vorgeworfen, noch zu Zeiten von Präsident Obama.“

Dann gibt es da noch einen verfahrenstechnischen Aspekt: Eine Rückkehr in den Vertrag erfordert die Ratifizierung im Senat. Eine weitere Hürde, da der Senat voraussichtlich an die Republikaner geht.

* Die Meinung des Autors muss nicht der der Redaktion entsprechen.