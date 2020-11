Zustimmung zu Nord Stream 2 – Für Biden eine leise Option?

Selbst in ihren letzten Tagen lässt die scheidende Trump-Regierung beim Pipelineprojekt Nord Stream 2 nicht locker. Offizielle US-Stellen rufen laut Medienberichten bei den projektbeteiligten Firmen an und warnen vor Sanktionen. Doch auch „President-Elect“ Joe Biden lässt immer weniger auf Kooperation hoffen.

Wenn die von Trump unterzeichneten Sanktionen im Januar in Kraft treten, werden Firmen, die mindestens eine Million Dollar in Nord Stream 2 investiert haben, bestraft. Selbst dann, wenn es nur Dienstleister oder Logistiker sind.

Das Gazprom-Management erklärte, die Partnerfirmen der Nord Stream 2 AG hätten ihre Anteile zur Finanzierung des Pipelineprojekts lange vor dem Sanktionsbeschluss beigesteuert. Die Gelder von Engie, OMV, Shell, Uniper und Wintershall seien bereits sachgerecht investiert worden. Der Düsseldorfer Energieversorger Uniper verwies in diesem Zusammenhang auf die Bundesregierung: Die bekenne sich zum Pipelineprojekt aus Gründen der Versorgungssicherheit.

Washington tut dennoch alles dafür, das Projekt zu verhindern. Die Deutsche Presse Agentur berichtet unter Berufung auf einen Insider in der US-Regierung, die Amerikaner würden bei den Partnerfirmen von Nord Stream 2 anrufen und Konsequenzen androhen. Man rufe bei den Unternehmen mit dem Hinweis an, „dass sie sich wahrscheinlich an sanktionierbaren Aktivitäten beteiligen“, so der Offizielle laut der Agentur. Diese Anrufe gäben den Firmen „eine Gelegenheit, die Aktivitäten einzustellen“.

Die deutsche Wirtschaft wehrt sich vehement:

„Unter Bündnispartnern ist ein solches Vorgehen völlig indiskutabel“, sagte Oliver Hermes, Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, zu den amerikanischen Einflussversuchen. „Extraterritoriale amerikanische Sanktionen gegen europäische Projektbeteiligte sind ein unzulässiger Eingriff ins Völkerrecht.“

Gewisse Hoffnungen setzt die europäische Politik und die deutsche Wirtschaft auf den designierten US-Präsidenten Joe Biden. Allerdings mehren sich Medienberichte, die das Gegenteil der Erleichterungen erwarten lassen. Biden nehme sich vor, die Daumenschrauben noch mehr anzuziehen, damit das Pipelineprojekt mit den drei Milliarden Euro deutscher Investitionen endgültig scheitert, schreibt eine deutsche Tageszeitung. Neue Sanktionen seien bereits mit dem Kongress abgestimmt und würden als Zusatz in das Rüstungshaushaltsgesetz 2021 eingehen. Die bisher verhängten Sanktionen bleiben selbstverständlich bestehen.

Vorknöpfen will sich Washington in erster Linie die Versicherungs- und Zertifizierungsfirmen, die mit der Nord Stream 2 AG zusammenarbeiten. „Wenn Trump es zeitlich nicht mehr schafft, wird Biden es zu Ende bringen“, sagt der Wirtschaftsberater Leonid Chasanow im Sputnik-Gespräch. „Die Folgen werden sein, dass die Versicherer die Risiken nicht absichern, die bei der Fertigstellung von Nord Stream 2 entstehen können, und die Zertifizierungsfirmen die Zuverlässigkeit der Pipeline vor der Inbetriebnahme nicht werden bestätigen dürfen.“

Die US-Regierung ist sich nicht mal mehr für offenkundige Erpressung zu schade. Der Druck auf die europäischen Projektbeteiligten nimmt immer weiter zu. Dennoch gibt es auf europäischer Seite noch Spielräume: „Die amerikanische Industrie ist in hohem Maße vom europäischen Markt abhängig. Washingtons hartnäckige Versuche, die Pipeline zu verhindern, können eine Welle von Gegensanktionen auslösen – von der EU als ganze oder auch von ihren einzelnen Mitgliedsstaaten“, sagt der Experte Chasanow.

An wirtschaftlichen Realitäten ändern amerikanische Sanktionsdrohungen ohnehin nichts. Die Nachfrage nach russischem Pipelinegas ist nach wie vor hoch, wie der Preisanstieg auf dem europäischen Spotmarkt in diesem Herbst bestätigt.

„Die Gasförderung in Russland steigt seit August. 63 Milliarden Kubikmeter wurden im Oktober gefördert. Das sind dreizehn Prozent mehr als im Vormonat und mehr als im Oktober 2019. Der Anstieg ist ein deutliches Indiz für eine steigende Nachfrage“, sagt Marktanalystin Natalia Miltschakowa im Sputnik-Gespräch.

Für Nord Stream 2 spricht außerdem die europäische Umweltpolitik mit dem Ziel, Europa bis 2050 zu einem emissionsfreien Kontinent zu machen. Ohne Wasserstoff werden diese Ziele kaum zu erreichen sein, während die Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland auch für den Transport von Wasserstoff nutzbar ist.

Aber wieder kurzfristig betrachtet: „Die neue US-Regierung kann eine Verschärfung der Konflikte mit der EU nicht gebrauchen“, sagt die Expertin Miltschakowa. „Nach der Amtseinführung wird Biden vor allem das lädierte Verhältnis zur Europäischen Union und primär zu Deutschland wiederaufbauen müssen. Allein schon im Sinne einer Verstärkung der Nato.“

Zweifel, dass Washington seine Drohungen gegen Nord Stream 2 letztlich wirklich umsetzt, sind auch aus den Vereinigten Staaten zu vernehmen. Der neue US-Präsident würde der Fertigstellung von Nord Stream 2 doch lieber zustimmen – Hauptsache, ohne Aufsehen zu erregen, und natürlich mit einer Gegenleistung von der anderen Seite, hört man im Senat.

