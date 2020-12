Ölwirtschaft: China übernimmt Führung in typischer US-Domäne

Für die chinesische Ölindustrie ist es ein historischer Rekord: Gut 14 Millionen Barrel Rohöl haben die chinesischen Raffinerien im Oktober pro Tag verarbeitet, teilt das staatliche Statistikbüro in der Volksrepublik mit. Es ist ein Anstieg von 2,5 Prozent und eine halbe Million Tagesbarrel mehr, als in den USA im Monat davor verarbeitet wurde.

Schon im kommenden Jahr droht den Vereinigten Staaten der Abstieg in einer Domäne, in der sie seit dem vorletzten Jahrhundert führend sind. Wie die Internationale Energieagentur in ihrem aktuellen Bericht mitteilt, werden in China Ende 2021 zwei neue Erdölraffinerien in Betrieb genommen (angesetzt war deren Inbetriebnahme auf frühestens 2023). Vier weitere Erdölverarbeitungsanlagen sind gegenwärtig in Bau – mit einer gesamten Tagesleistung von 1,2 Millionen Barrel: so viel, wie etwa in ganz Großbritannien mit 65 Millionen Einwohnern an einem Tag verarbeitet wird.

Diese Leistungswerte sind das Ergebnis einer staatlichen Wirtschaftspolitik, die das Ziel verfolgt, der stetig wachsenden Nachfrage nach Kraftstoffen gerecht zu werden. Seit 2000 hat China die Produktion von Ölderivaten verdreifacht, erklären Marktanalysten. Für 2025 prognostizieren Experten einen Anstieg der chinesischen Rohölverarbeitung auf 20 Millionen Barrel pro Tag.

Währenddessen werden amerikanische Raffinerien stillgelegt, weil sinkende Ölpreise die Gewinnmarge der Ölkonzerne geschmälert haben. Die Nachfrage nach Erdöl ist in der Corona-Krise eingebrochen, die Preise für das Schwarze Gold erreichten mehrmals Tiefststände. „Einige US-Raffinerien werden stillgelegt , andere erfordern kräftige Investitionen in Modernisierung und Wiederaufbau nach den schweren Unwettern am Mexikanischen Golf, wo die meiste amerikanische Erdölverarbeitung stattfindet“, erklärt Marktanalyst Mark Goichmann von TeleTrade.

Experten sind sich aber auch einig, dass der entschlossene Kampf gegen das Coronavirus zu Chinas wirtschaftlichem Erfolg – und damit einhergehend zum Anstieg der Ölverarbeitung – beigetragen hat. Die chinesische Wirtschaft erholt sich nicht einfach, sondern entwickelt sich beständig weiter, während die Volkswirtschaften Europa und USA zumindest stagnieren.

Was den Ausbau der Erdölverarbeitung in China zudem befeuert, ist aber auch die Umweltpolitik in den USA: „Die Vereinigten Staaten setzen immer mehr auf grüne Energien. Die Rolle der schmutzigen Werkbank wird China überlassen. Die Industrieländer vollziehen ihre Energiewenden auf Kosten anderer und fordern zusätzlich einen Öko-Zoll in Form von Umweltabgaben“, sagt Investor Anton Grinstein vom Vermögensverwalter Hamilton.

Dieser Öko-Zoll kann auch das ölabhängige Russland treffen. Deshalb raten Experten zu Alternativen als Ersatz für die Öleinnahmen, die auf dem amerikanischen und europäischen Energiemarkt in 15 bis 20 Jahren ausfallen könnten. Eine stärkere Exportausrichtung auf die wachsende Ölverarbeitungsindustrie in China wäre eine Möglichkeit.

Experten sehen hinter dem Ausbau der petrochemischen Kapazitäten in China auch das Bestreben der chinesischen Führung, die Einschränkungen im Außenhandel auszugleichen, die von den Spannungen mit den USA herrühren. Es gehe Peking auch um das Ansehen des Staates, sagen Analysten.

Überträgt man diese Tendenzen auf eine Perspektive von drei bis fünf Jahren, wird die Möglichkeit erkennbar, dass China nicht nur in der Erdölverarbeitung die Führung übernimmt, sondern die USA auch bei der gegenwärtig wichtigsten wirtschaftlichen Größe, dem Bruttoinlandsprodukt, hinter sich lässt.

„Vor der Pandemie war China wirtschaftlich circa fünf Jahre hinter den Vereinigten Staaten zurück“, sagt der Investor Anton Grinstein. „Dank dem wirksamen Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus könnten die Chinesen diesen Rückstand schneller aufholen, als bisher erwartet wurde.“

Allerdings wird bislang auch in Asien eine weitere COVID-19-Welle nicht ausgeschlossen. Indonesien, Japan und Südkorea vermelden bereits neue Ausbrüche des Virus, was negative Auswirkungen auch auf das Verhältnis wirtschaftlicher Kräfte zwischen China und USA haben kann.

* Die Meinung des Autors muss nicht der der Redaktion entsprechen.