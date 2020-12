Nato im Schwarzmeerraum – „Neutralisationskurs“ kontra Grundsätze

Jens Stoltenberg muss sich besonders gründlich auf die virtuelle Konferenz mit den Außenministern der Nato-Länder vorbereitet haben. Das Ministertreffen ist das letzte vor dem Jahresgipfel der Allianz, der für den Anfang kommenden Jahres geplant ist. Die Agenda im Vorfeld abzustimmen und noch offene Fragen abzuklären, heißt schließlich vorbereitet zu sein auf die bisweilen auftretende Unberechenbarkeit der Allianzmitglieder.

Präzedenzfälle gibt es ja. Den „Hirntod“ zum Beispiel, den Frankreichs Präsident Macron der Nato kurz vor dem letzten Jahresgipfel attestierte. Das war dann das zentrale Thema bei dem Treffen, bei dem alle Bündnismitglieder querbeet versuchten, sich selbst und den französischen Präsidenten vom Gegenteil zu überzeugen: dass nämlich bei der Nato alles in Ordnung sei.

Der größte Transatlantikskeptiker war jedoch Donald Trump natürlich. Auf die Appelle, die Nato sei unabdingbar zur Eindämmung Russlands, Chinas und Irans, reagierte der US-Präsident mit den an die Mitgliedsländer gerichteten Forderungen, mehr vom Bruttoinlandsprodukt für Rüstung auszugeben.

Auf dem bevorstehenden Jahresgipfel der Nato werden die USA durch Joe Biden vertreten sein: Ein Hoffnungsschimmer für Stoltenberg, der sich nach dem guten alten „Normal“ in den Beziehungen zwischen Washington und der Nordatlantikallianz zurücksehnt. Danach, dass die Vereinigten Staaten hervorheben, wie wichtig ihnen die militärpolitische Zusammenarbeit mit den Nato-Mitgliedern sei.

Um überzeugend zu wirken, wandte sich Stoltenberg vor dem Ministertreffen an Analysten mit dem Auftrag, Probleme innerhalb der Allianz zu identifizieren, mögliche Lösungswege aufzuzeigen und Ziele für die nächsten zehn Jahre abzustecken. Herausgekommen ist ein Bericht, der sich liest wie ein Manifest: „Nato 2030“.

„Es ist wichtig, das Verteidigungsbündnis an die neue internationale Lage anzupassen“, heißt es in dem Dokument unter anderem. „In Krisensituationen muss die Nato rasch und geschlossen vorgehen, selbst wenn darin das Risiko enthalten ist, dass grundlegende Prinzipien verletzt werden.“

Der zentrale Punkt, den die Berichtsautoren zur Disposition stellen, ist das Veto-Recht, das im Moment allen Nato-Mitgliedern zusteht. „Würde die Einstimmigkeit [als Grundsatz] eingeschränkt, würden die Spannungen innerhalb der Allianz abnehmen“, behaupten die Analysten. Nicht alle Außenminister gingen mit diesem Vorschlag mit, aber beim Thema „Auswärtiges“ herrschte wieder Einigkeit unter den Teilnehmern des virtuellen Ministertreffens.

Die schweren Herausforderungen für die transatlantische Sicherheit bleiben demnach Russland und China. „Moskau modernisiert sein Atomarsenal und stationiert neue Raketen vom Hohen Norden bis Syrien und Libyen. Russlands Präsenz ist auch infolge der Krisen in Belarus und Bergkarabach stärker geworden“, monierte Stoltenberg. Die Berichtsautoren flankieren: „Der Kreml sucht eine Hegemonie über die ehemaligen Sowjetrepubliken zu erlangen und untergräbt ihre Souveränität. Für die Nato ist es wichtig, sich an das neue Umfeld anzupassen, in dem nun wieder die Rivalität mit dem ständig aggressiven Russland da ist.“

Dass aber die Arbeit „zur Neutralisation der russischen Bedrohung“ schon auf vollen Touren läuft, bestätigte Stoltenberg mit dem Verweis auf die Zusammenarbeit mit Georgien und der Ukraine. Die beiden Staaten sind derzeit Nato-Partner mit erweiterter Grundbefähigung, wenn man so will: Über westliche Technologien und nachrichtendienstliche Informationen verfügen sie zwar, kommen einer vollwertigen Mitgliedschaft in der Nato dadurch jedoch nicht näher. Jedenfalls soll die Allianz als Reaktion auf „Russlands stärkere Präsenz auf der Krim“ ihre Aktivitäten im Schwarzmeerraum verstärken, forderte Stoltenberg, ohne im Einzelnen auf konkrete Maßnahmen einzugehen.

Einschlägige russische Politiker haben den angekündigten „Neutralisationskurs“ der Nato bereits kritisiert. „Die Aktivitäten der Nato unter anderem im Schwarzmeerraum sind Gift für den Wortlaut und den Geist der OSZE. Hier wird der Grundsatz verletzt, dass Sicherheit unteilbar ist“, erklärte Senator Konstantin Kossatschew, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des russischen Föderationsrates.

Die Nato mache sich Illusionen, mahnt Andrej Kortunow vom Russischen Rat für internationale Angelegenheiten: „Die Allianz geht davon aus, dass Biden einen Konsolidierungskurs einschlagen wird und die Probleme aus der Zeit Trumps einfach verschwinden. Aber wie realistisch ist es, dass der neue US-Präsident auf den Nachlass seines Vorgängers einfach verzichtet? Auch er wird doch sicherlich darauf pochen, dass alle Mitglieder zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Aufrüstung der Allianz ausgeben.“

Erst recht werde Biden gar nichts am angespannten Verhältnis der Nato zu Russland ändern, sagt der Politologe. Um einen Dialog – zumindest auf Streitkräfteebene – komme die Nato allerdings auch nicht umhin: Russland ist nun Mal ein Teil der Lösung bei den allermeisten internationalen Problemen.

Für das erhöhte Interesse der Nato-Funktionäre an der Schwarzmeerregion sieht der russische Politologe mehrere Gründe. Ja, der Einsatz russischer Friedenstruppen in Bergkarabach ist ein Zeichen der Stärke Moskaus – „und für die Nordatlantikallianz eine potenzielle Herausforderung“. Doch richten sich Stoltenbergs Pläne für eine stärkere Präsenz der Nato im Schwarzen Meer laut dem Experten auch an Ankara.

„Trotz der Mitgliedschaft in der Allianz ist die türkische Führung in vielen Fragen nicht auf Linie. Erdogan ist im Zwist mit Griechenland, Frankreich, Deutschland und den USA. Die Nato-Führung will die Türkei wieder enger an das Bündnis binden und gleichzeitig die weitere Annäherung zwischen Ankara und Moskau verhindern.“

Zugleich drängt die Ukraine die Nato zu mehr Einsatz im Schwarzmeerraum. „Kiew skandiert unablässig, dass die Stationierung russischer Rüstungssysteme auf der Krim eine Gefahr für das gesamte Bündnis sei und ein Problem, das höchste Aufmerksamkeit erfordere“, erklärt Kortunow.

Dem Schwarzmeeranrainer Georgien kommt das nicht ungelegen, merkt der Politikwissenschaftler Tornike Scharaschenidse von der Georgischen Hochschule für Gesellschaftswissenschaften an. Der Einsatz in Bergkarabach habe Russlands Stellung im Südkaukasus gestärkt.

„Armenien hat Russland als Verbündeten, Aserbaidschan verlässt sich auf die Türkei. Nur Georgien hat niemanden dergleichen und kann nur auf die Nato hoffen“, erklärt der Experte und fügt hinzu: „Doch das zentrale Problem für die Nato ist gegenwärtig bei allen Erklärungen nicht die Schwarzmeerregion und schon gar nicht Georgien. Es ist der Dialog mit Biden, den es erst aufzubauen gilt.“ Ob dies gelingt, wird der Gipfel Anfang kommenden Jahres zeigen.

* Die Meinung des Autors muss nicht der der Redaktion entsprechen.