Über ein Dutzend Wikipedia-Einträge hat das ukrainische Verteidigungsministerium seit Dezember 2016 korrigiert. Dieser Verbesserungswut ist auch der russische Recke Ilja Muromez zum Opfer gefallen: Der aus Russland stammende mittelalterliche Held sei in der Ukraine geboren, heißt es nun in der ukrainischen Version der Online-Enzyklopädie.

Demnach befinde sich der Geburtsort von Ilja Muromez nicht nahe der russischen Stadt Murom, sondern beim ukrainischen Morowsk, ehemals Muromsk.

Dieses eifrige Verschlimmbessern könnte mit der ersten ukrainischen Fantasy-Saga „The Stronghold“ (zu Deutsch: Die Hochburg) zusammenhängen, die demnächst in die Kinos kommt. Entstanden ist der Streifen unter Federführung der staatlichen Film- und Fernsehbehörde. Eine der Behauptungen in dem Film: Russische Helden seien in Wirklichkeit allesamt ukrainischer Abstammung.

Dies steht jedoch in scharfem Kontrast zu den historischen Fakten: Ilja Muromez war zwischen 1150 und 1165 in der Nähe von Murom geboren. Er starb im Alter von 40 bis 55 Jahren in einem Gefecht – Schätzungen zufolge im Jahr 1204, als Fürst Rjurik Rostislawitsch Kiew stürmte.

Die Reliquien von Ilja Muromez werden in den Höhlen des Kiewer Höhlenklosters und in einer Kirche in seiner Heimatregion Murom aufbewahrt.

Außer dem ukrainischen Verteidigungsministerium sollen auch die Oberste Rada sowie das Sekretariat der ukrainischen Regierung über Redaktionsrechte bei Wikipedia verfügen.