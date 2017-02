Revolutionäre Filmkunst: Til Schweiger spielt in russischem VR-Film mit

Doronin zufolge wird der ganze Film in 360-Grad-Sicht gedreht. Wenn man sich also den Film ansieht, wofür eine spezielle Brille notwendig ist, hat man das Gefühl, sich mitten in der Szenerie zu befinden.

„Vor noch einem Jahr waren diese Technologien teuer, jetzt können wir solch ein revolutionäres Projekt schaffen. Wir haben eine Möglichkeit, die Weltkinematographie zu überholen“, sagte Doronin.

Der Film soll Ende 2018 in die russischen Kinos kommen.