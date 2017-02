Faszinierend: Blinder Künstler malt buntes „Erinnerungsalbum“

John malt für sein Leben gern. Er hatte ein Kunststudium an der University of North Texas absolviert und bereitete sich darauf vor, Kunstlehrer zu werden. Doch es kam anders. Tons more to do on the painting I started on Wednesdays livestream, having a blast working on it though!

— John Bramblitt (@bramblitt) 4 февраля 2017 г.

​

Der junge Mann erblindete 2001 nach einem Epilepsieanfall. Für John war das zunächst ein Schock, gar ein Weltuntergang: nie wieder malen! Ein ganzes Jahr lang hatte er an einer Depression gelitten. Bis er eines Tages die haptische Wahrnehmung für sich entdeckte. Working on a New Orleans inspired painting!

— John Bramblitt (@bramblitt) 1 февраля 2017 г.

​

Heute „sieht“ John durch Berührung: Alle seine Farbfläschchen und —tuben sind mit Brailleschrift (Blindenschrift) beschriftet. „Um die richtigen Farben zu mischen, nutze ich eine Rezeptur – ähnlich einem Apothekerrezept“, erläutert John. Die Motive für seine Bilder stammen aus seinem Gedächtnis.

Working on a painting of a rottweiler named Gooch. What a great dog! Фото опубликовано John Bramblitt (@bramblitt) Янв 25 2017 в 10:49 PST

„Auf meinen ersten Ausstellungen habe ich meine Blindheit verheimlicht. Nicht weil ich mich etwa schämte, sondern weil ich nicht wollte, dass dies Auswirkungen auf die Wahrnehmung meiner Kunst hat“, sagt der junge Künstler.

Inzwischen sind seine Werke berühmt. Zudem hält der Künstler nun Vorlesungen und Workshops, um Menschen zu vermitteln, dass physische Einschränkungen kein Hindernis für die Kunst sein müssen.