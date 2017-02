Russischer Fotograf mit World Press Photo Award ausgezeichnet - FOTOS

Melnikows Bilder zeigen Menschen, die Opfer des seit 2014 anhaltenden Konflikts zwischen den selbsterklärten Volksrepubliken im Osten der Ukraine, Lugansk und Donezk, und der ukrainischen Regierung in Kiew geworden sind.

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Eine Frau unweit eines Autos, das nach dem Artilleriebeschuss durch ukrainische Soldaten explodierte

„Ich habe mir Mühe gegeben, durch das Kameraobjektiv den ganzen Schrecken der Ereignisse zu vermitteln“, erzählt Melnikow.

„Ich habe gemischte Gefühle: Ich bin sehr froh über solch eine Anerkennung als Journalist und Profi, doch mir tun die Menschen und die Zivilisten leid, deren Leben von Unglück überschattet ist“, so der Fotograf.

© Foto: Valeriy Melnikov Ein Junge im Keller einer zerstörten Schule

Zu Preisträgern des World-Press-Photo-Wettbewerbs sind insgesamt vier russische Fotografen gekürt worden. In der Kategorie „Alltagsleben“ gewann Jelena Anossowa mit ihrer Fotoserie „Nicht am Wege“, die das Leben in einer kleinen Siedlung am Fluss Nischnaja Tunguska verdeutlicht. Dorthin führen nämlich keinerlei Wege, die Verbindung zur Außenwelt ist nur per Hubschrauber möglich, der zwei Mal im Monat kommt.

© Foto: World Press Photо/Elena Anosova Ein Foto aus der Serie "Nicht am Wege"

Den zweiten Platz in der Kategorie „Ereignisse“ errang Sergej Ponomarjow mit seiner Fotoserie aus dem Irak. Er zeigt darin die Bemühungen der Streitkräfte, die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS, auch Daesh) aus der Stadt Mossul zu vertreiben.

Und schließlich belegte Kristina Kormilizyna den dritten Platz in der Kategorie „Menschen“ mit einem Foto, das sie am 12. Februar 2016 auf Kuba machte. Auf der Aufnahme mit dem Titel „Treue“ streichelt eine Frau ein sich an sie schmiegendes kleines Mädchen. Beide sitzen in einem großen Sessel auf einem Polizeirevier der Stadt Camaguey; über ihnen hängt ein Bild von Fidel Castro.

Die World Press Photo Foundation ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die 1955 in den Niederlanden gegründet wurde. Beim jährlich von der Stiftung durchgeführten World-Press-Photo-Wettbewerb wird das Pressefoto des Jahres gewählt. Die Wahl zum Pressefoto des Jahres gilt als weltweit höchste Auszeichnung unter Fotografen.

Als Pressefoto des Jahres wurde eine Aufnahme des türkischen Fotografen Burhan Ozbilici ausgezeichnet. Das Foto „Ein Attentat in der Türkei“ zeigt den türkischen Polizisten Mevlüt Mert Altıntaş kurz nachdem er den russischen Botschafter in Ankara, Andrej Karlow, erschossen hat.