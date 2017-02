Film über Erdogans Aufstieg kommt in deutsche Kinos - Trailer

© REUTERS/ Carlo Allegri Türkei wird Präsidialrepublik - Erdogan bekommt ab 2019 neue Vollmachten

Gedreht wurde die Biografie-Verfilmung demnach in Istanbul und auf Zypern. Dafür sei auf der Mittelmeerinsel eine authentische historische Kulisse aufgebaut worden. Die dafür nötige Ausrüstung habe man auf vierzehn Lkws transportieren müssen, schreibt das türkische Blatt. Ein Jahr lang seien die Dreharbeiten vorbereitet worden. Der Dreh selbst habe vier Monate gedauert, weitere drei Monate sei der Film nachbearbeitet worden.

Der Filmtrailer habe sich schnell über die sozialen Netzwerke verbreitet, schreibt die Zeitung: 130 Millionen Mal sei er bereits angeschaut, 20 Millionen Mal geteilt worden.

Anfänglich sollte der Film schon im Oktober 2016 in die Kinos kommen. Nun soll „Reis“ am 26. Februar dieses Jahres dem ersten Publikum vorgestellt werden – an Erdogans Geburtstag.