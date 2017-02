„Ich denke, dass das Motiv die Menschen interessieren wird“, so der Regisseur laut Zeitung. Ab nächsten Juni werde gedreht. Dann könnte in der siebten Staffel auch ein Trump-Pendant auftreten.

Die bisherigen Staffeln der Horrorserie spielten unter anderem in einem Geisterhaus, einer Klinik für geistig abnorme Rechtsbrecher, einem Monster-Zirkus und einem Internat für junge Frauen, das von einem Hexenkonvent betrieben wurde. Insgesamt wurden seit 2011 sechs Staffeln der Serie veröffentlicht.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump setzte sich gegen seine Widersacherin Hillary Clinton bei den Präsidentschaftswahlen durch, die am 8. November 2016 stattgefunden hatten. Am 20. Januar dieses Jahres ist der Republikaner in sein Amt offiziell eingeführt worden. Am Tag darauf brachen in den Vereinigten Staaten, Kanada und weiteren Ländern Anti-Trump-Proteste aus. Dem neuen US-Präsidenten wurden Sexismus und Rassismus vorgeworfen.