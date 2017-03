UNESCO würdigt Radiomarathon von Sputnik zum Rundfunktag

An dem Projekt beteiligten sich Medienexperten aus Großbritannien, den USA, Russland, Frankreich, China, Uruguay, Syrien, dem Libanon und dem Irak. Zum Abschluss gab es eine Sendung aus dem Studio von Sputnik France , an der der ehemalige Chefredakteur des Funksenders RFI, Richard Labaviere, die UNESCO-Projektkoordinatorin für Medienentwicklung, Lea Nacache, sowie der Experte für strategische Kommunikationen und Informationswissenschaft des Französischen Instituts für internationale und strategische Forschungen Francois-Bernard Huyghe teilnahmen.

„Ihr umfassendes Netzwerk – es ist wirklich sehr interessant, wie auch die Vielsprachigkeit“, sagte Lea Nacache. „Aus der Sicht der Hilfe für die Menschheit würde ich sagen, dass es sich um eine Erweiterung des Zugangs zu Informationen, um Vielsprachigkeit, um das Informieren von isolierten Gemeinschaften handelt“, so Nacache. „Dabei werden die kulturellen Besonderheiten jeder Region berücksichtigt.“

Umfrage: Wo und wie hören Sie für gewöhnlich Radio?

Zum ersten Mal war Russland beim UNESCO-Radiomarathon dabei.

Im Vorfeld hatte Sputnik Nutzer von internationalen sozialen Netzwerken befragt, wobei diese die populärsten Radioformate nennen sollten. Die Umfrage verlief in den Sputnik-Gruppen auf Facebook und Twitter in 19 Sprachen, darunter auf Englisch, Französisch, Deutsch, Arabisch, Spanisch und Chinesisch.

Es gibt demnach mehr Sputnik-Hörer, die Radio im Internet empfangen: im Durchschnitt 59 Prozent gegenüber 41 Prozent der Hörer, die ein Rundfunkgerät benutzen. Neue Endgeräte (Handys, PC-Tablets und Podcasts im Internet) haben vor allem Sputnik-Hörer in Mittel- und Südostasien, im Nahen Osten und in Lateinamerika, speziell in China, im Iran und in Brasilien.

„Traditionelle“ Hörer sind vor allem Deutsche, Tschechen und Italiener.