Kiew plant Alkoholverbot für ESC 2017

Zunächst einmal Entwarnung für Bierfans: Gerstensaft in Plastikbechern soll auch in der Zeit des ESC erlaubt bleiben. Und das Alkoholverbot soll auch „nur“ für das Halbfinale und die Schlussrunde des Songcontests verhängt werden, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem soll die Prohibition räumlich beschränkt gelten: im Eurostädtchen und im Bereich des Internationalen Expo-Zentrums in Kiew, dem Austragungsort des ESC.

Das Halbfinale des Songcontests soll vom 9. bis 11. Mai stattfinden. Am 13. Mai geht es für die Finalisten dann um den ersten Platz.