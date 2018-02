"Du bist super!": Interview mit deutschen Teilnehmern

Am diesjährigen Gesangswettbewerb "Du bist super!", der von Sputnik und dem russischen Sender NTV organisiert wird, nehmen auch zwei Kinder aus Deutschland teil. Jan und Jekaterina sind in Rostow am Don (Südrussland) geboren. Familie Jozefowski adoptierte sie im Alter von einem Monat. Sputnik hat die beiden 12-Jährigen besucht.