Stanislawski erobert Spreemetropole: Moskauer Theater bekommt Spielstätte in Berlin

Einer der beliebtesten Theater in Moskau, die „Schule des modernen Bühnenstücks“, eröffnet am 1. Dezember eine Spielstätte in Berlin. Nun will sie regelmäßig, zweimal im Monat, einige Aufführungen von ihrem Spielplan im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin zeigen. Sputnik sprach mit dem Theaterchef und Regisseur Josef Raichelhaus.