Lena Meyer-Landrut zeigt sich in Sexy-Dessous – FOTO

Auf das Foto hat das Portal Tag24 aufmerksam gemacht. Darauf ist Lena in einem Sexy-Outfit zu sehen. Das Netzhemd sei offenbar für einen Video-Dreh gedacht. Die 27-Jährige befinde sich mit ihrem Team in Los Angeles, schreibt das Portal.

„Yesterday's getting ready” (deutsch: „Gestern beim Fertigmachen”), schrieb Lena unter dem Foto.

Der Schnappschuss wurde bereits mehr als 70.000 Mal mit „Gefällt mir” markiert. Die Fans von Lena unterstützten sie mit solchen Kommentaren wie „geile Frau”, „süße Maus” und „Hollywood-Star”.

„Lena, Du bist und bleibst eine schöne Frau, egal was Du trägst, Du schaust immer wieder toll aus”, schrieb der User unter dem Benutzernamen @wolli69p.

„Lena Du bist ne Frau, von der jeder Träumt. Du bist ne tolle ehrliche Bodenständige Frau ohne irgend welche Allüren und das zeichnet dich aus! warum man bei deinen Bildern immer was andichten will verstehe ich nicht. Du siehst gut aus und zeigst es gerne und das finde ich gut! bleib genau so wie Du bist den so bist Du ein Mensch und keine Marionette” (sic!), so @seppel_vom_see.

„Wow du bist mega hübsch hast eine unfassbar hammer Figur und ich stehe total auf dein lustiges offenes Wesen! Würde dich voll gerne mal real treffen und ein wenig kennen lernen” (sic!), schrieb der User unter dem Benutzernamen @dj_sirdragon.

Den neuen und gewagten Stil von Lena haben manche Fans mit den Änderungen im Privatleben der Sängerin verbunden. „Seit du vom Max weg bist wirkst du richtig befreit” (sic!), schrieb @lovemycigarette. Im Januar war berichtet worden, dass die 27-jährige ESC-Gewinnerin von 2010 die Trennung von ihrem Geliebten Max von Helldorff bekannt gegeben hatte.