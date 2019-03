So klingt Russlands Song für den ESC 2019 – VIDEO

Der frühere Eurovision-Dritte Sergej Lasarew hat seinen mit Spannung erwarteten Song präsentiert, mit dem er Russland beim 64. ESC in Tel Aviv vertreten wird.

Das Lied mit dem Titel „Scream” hat der griechische Komponist Dimitris Kontopoulos in Zusammenarbeit mit dem russischen Sänger Philipp Kirkorow geschrieben, der das Land 1995 beim Eurovision Song Contest in Dublin vertreten hatte.

Lasarew ist bereits zum zweiten Mal bei dem Wettbewerb dabei: Vor drei Jahren landete er beim ESC in Stockholm auf Platz drei.

Deutschland wird von dem Duo S!sters beim ESC am 18. Mai vertreten. Die Sängerinnen Carlotta aus Hannover und Laurita aus Wiesbaden haben sich in der TV-Sendung „Unser Lied für Israel” im Ersten mit dem Song „Sister” gegen sechs Konkurrenten durchgesetzt. Für Österreich tritt die Wienerin Musikerin Pænda an.

