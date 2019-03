Lady Gaga überrascht Fans mit Auftritt in kleinem Nachtclub – VIDEO

„Ich bin hier, um euch den Spaß zu verderben”, scherzte Gaga in der Nacht zum Freitag vor erstaunten Gästen im „Black Rabbit Rose”-Club.

Sie stimmte dann die von Frank Sinatra gesungenen Hits „Call Me Irresponsible” und „Fly Me To The Moon” an. Beide Songs sind Teil ihrer derzeitigen Bühnenshow „Lady Gaga Jazz & Piano” in Las Vegas, so dpa am Sonntag.

Bei der Oscar-Verleihung Ende Februar hatte die Sängerin für ihren Song „Shallow” aus dem Musikdrama „A Star Is Born” ihren ersten Oscar gewonnen. Zusammen mit Co-Star und Regisseur Bradley Cooper trug sie das Lied vor. Ihr emotionales Duett war einer der Höhepunkte der diesjährigen Trophäen-Gala.

Zuvor war berichtet worden, dass Lady Gaga kursierende Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft via Twitter zurückgewiesen hatte. Zuvor hatte es Gerüchte über eine Affäre mit dem Schauspieler Bradley Cooper gegeben, die die Sängerin ebenfalls zurückgewiesen hatte.