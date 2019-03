Kriegsgräuel und Ironie: Ein russischer Armeeoffizier erzählt - Übersetzung prämiert

„In seinen tagebuchartigen Aufzeichnungen aus den Jahren nach der russischen Revolution (1917, Anm.d. Red.) beschreibt Schklowskij eine durch und durch beschädigte Welt auf frappierend unsentimentale Weise. Die tiefe Ironie des Originals überträgt Olga Radetzkaja in ein Deutsch von karger Schönheit. Ihr gelingt das Kunststück, die Härte einer Katastrophenzeit spürbar zu machen und einen Ton zu finden, der bei aller distanzierten Lakonie Mitgefühl weckt“, heißt es in der Begründung der Jury des mit 25.000 Euro dotierten Literaturpreises der Kunststiftung NRW zu ihrer Wahl.

Überzeugt davon, dass nur gelungene Übersetzungen literarischer Texte die Begegnung mit Weltliteratur, die Einfühlung in das Fremde und einen — immer wichtiger werdenden — internationalen Kulturtransfer ermöglichen, hat die Stiftung vor mehr als zehn Jahren in Kooperation mit dem Europäischen Übersetzerkollegium den Preis ins Leben gerufen.

Der Preis wird am 26. Juni im Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen am Niederrhein an die in Berlin ansässige Übersetzerin überreicht. Radetzkaja übersetzt vorwiegend aus dem Russischen. So übertrug sie etwa Werke von Lew Tolstoi, Julius Margolin, Vladimir Sorokin, Evgenij Vodolazkin und Maria Stepanova ins Deutsche. Sputnik hat mit Olga Radetzkaja darüber gesprochen, was der Preis für sie persönlich und für den Kulturaustausch zwischen Russland und Deutschland bedeutet.

Das komplette Interview mit Olga Radetzkaja zum Nachhören: