Helene Fischer kurz vor Thronsturz? Sarah Lombardi singt nun auch Schlager!

Am Samstag präsentierte sie live ihre Version des Hits „Weekend” von der niederländischen Band „Earth & Fire” in einer ARD-Show. Nun hat sie anscheinend gute Chancen, an die Spitze der Schlagercharts zu kommen.

© AP Photo / Markus Schreiber Helene Fischer im heimlichen Ski-Urlaub mit Thomas Seitel aufgeflogen

Dazu kommt noch, dass die Sendung „Alle singen Kaiser – Das große Schlagerfest” von keinem Geringeren als Helene Fischers Ex Florian Silbereiesen moderiert wurde. So macht die ehemalige Teilnehmerin von „Deutschland sucht den Superstar” direkte Konkurrenz für Deutschlands Schlagerkönigin.

Am Montag veröffentlichte sie zudem ein Foto von sich auf Instagram und schrieb dazu „Actually, I can” — „Ich kann definitiv”.

