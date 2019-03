Tarantino macht Comeback mit neuem Film: Erster Trailer bereits im Netz! – VIDEO

Vor drei Jahren, als sein Western „The Hateful Eight“ erschien, gab Tarantino in einem Interview für die „Welt” bekannt, er wolle noch zwei Filme drehen, mehr stehe nicht auf seinem Plan.

Experience a version of 1969 that could only happen #OnceUponATimeInHollywood – the 9th film from Quentin Tarantino. pic.twitter.com/AuNpgTMUmE — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 20. März 2019

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Oscars 2019: Das sind die Gewinner<<<

Das neue Werk mit dem Titel „Once Upon a Time in Hollywood“ liefert Einblicke in das Kinobusiness der 60er Jahre. Dazu gibt es auch einen real-historischen Szenenhintergrund – die grausame Ermordung der Schauspielerin und Frau des bekannten Regisseurs Roman Polanski, Sharon Tate, durch den Manson-Klan am 9. August 1969.

Tarantino wird die Geschichte aus der Perspektive eines Schauspielers und seines Stuntdoubles schildern, die versuchen, sich einen festen Platz in Hollywood zu finden. Die zwei Weltstars Leonardo DiCaprio und Brad Pitt spielen die Hauptrollen. Unter anderem werden in „Once Upon a Time in Hollywood” Tim Roth, Dakota Fanning, Al Pacino und Lena Dunham zu sehen sein.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: 71 Milliarden Dollar auf dem Tisch: Disney kauft Fox Entertainment<<<

In Deutschland soll der Film am 15. August in die Kinos kommen.