Schluss mit Musik? Lena Meyer-Landrut deutet Karrierewechsel an

„Die Schauspielerei reizt mich schon länger“, sagte sie am Rande der Filmfestspiele in Cannes. Sie habe sich lange nicht getraut, den Schritt in Richtung Schauspielerei zu wagen, weil sie wisse, dass da viele Augen auf sie gerichtet seien, die sie nicht unvoreingenommen angucken würden, so die 28-Jährige.

Seit einiger Zeit nehme sie bereits Schauspiel-Unterricht. Rollenangebote gebe es auch, doch das Richtige sei noch nicht dabei gewesen. „Wenn es kommen soll, dann wird es auch kommen!”, erklärte Lena.

Ein paar Erfahrungen hat sie in der Kinoindustrie bereits sammeln können. Im Animationsabenteuer „Willkommen im Wunder Park“ war sie Synchronsprecherin. Zudem wurde ihr Song „Boundaries” zum offiziellen Kampagnen-Song für den Deutschlandstart des neuen „X-Men”-Filmes „Dark Phoenix“ gewählt, der am 6. Juni auf der Leinwand zu sehen sein wird.

Vor einigen Tagen hatte die Sängerin ein provokantes Foto auf ihrem Instagram-Account gepostet, um ihre Abonnenten auf die Europawahl aufmerksam zu machen.