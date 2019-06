„Sojusmultfilm“: Legendäre sowjetische Zeichentrickfiguren treffen sich mit Kindern in Berlin

Vom 1. bis 3. Juni haben in Berlin im Rahmen des Festivals „Russische Saisons in Deutschland“ die Tage des sowjetischen Zeichentrickfilmstudios „Sojusmultfilm“ stattgefunden. Diese Treffen sollen von nun an jedes Jahr stattfinden, wie die Leiter des Projekts gegenüber Sputniknews mitteilten.